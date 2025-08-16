Piden denunciar fraudes con nacionalización de vehículos

Aun existen casos en Reynosa de personas quienes confiaron su trámite de nacionalización por decreto a individuos externos, con la promesa de poder realizar dicha legalización aun sin que su vehículo contara con los requisitos necesarios, desafortunadamente se trata de miles de pesos que siguen en el aire y el patrimonio de decenas de familias en riesgo, sin que se les logre dar una solución.

Hagan su denuncia bien planteada, bien formal tomen datos de las personas que les hizo el trámite, tomen fotos de las oficinas o de las casas o de los negocios". Hugo Jofre Chávez Líder de los importadores

Al respecto Hugo Jofre Chávez importador de autos usados señaló "Como lo hemos dicho desde el principio que inicio esta regularización de vehículos, todo lo que este fuera de orden, si les prometieron las cosas, pues ahí están las consecuencias verdad, y por otro lado, bueno si tienen algunos trámites detenidos por los gestores que están viendo esos tramites, exíjanles sus documentos y exíjanles su dinero y sino pues denunciemos verdad, porque eso como lo hemos dicho desde un principio es un fraude".

Exhortó a la población a no comprar problemas, y en caso de encontrarse en alguna situación en la que no se les brinde una solución o devolución de su dinero, detallo, "no tienen porque meterse en más problemas, hagan su denuncia bien planteada, bien formal tomen datos de las personas que les hizo el trámite, tomen fotos de las oficinas o de las casas o de los negocios a donde fueron a gestionar su trámite y con esos fundamentos y su denuncia, la autoridad tiene que proceder".

Recomienda realizar sus trámites de manera correcta ya que se trata de su patrimonio, tranquilidad y bienestar, informó que actualmente el costo de las importaciones de vehículos ronda entre los 25 mil y hasta 45 mil pesos, " quisiéramos que estuviera más barato la importación de vehículos que tenemos años gestionando, pero la situación política se maneja de una manera y la cuestión de recaudación se maneja de otra, pero traten de no comprar problemas", concluyo Jofre.



