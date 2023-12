Promueven la música regional

Buscan promover la música regional mexicana Adán Pardo y su mariachi Tierra Brava, y dijo que hace falta reconocer la música regional mexicana en la frontera, pues es necesario darla a conocer a las nuevas generaciones a través de la cultura y la educación.

Al referirse a que muchos artistas han tenido que emigrar a otros lugares, dijo que no solamente por la inseguridad, si no por la falta de oportunidades y de trabajo para algunos compañeros del medio artístico, esto por la falta de apoyo en todos los niveles de gobierno, "Y nosotros, como sociedad, hemos dejado de lado este tipo de disciplinas que son muy importantes en la cultura y formación de cualquier mexicano.

Recuerdo que en las primarias y secundarias existían los bailables clásicos, había ciertas materias o áreas de interés y apoyo para el alumnado; hoy vemos a los jóvenes que crecen sin saber sobre compositores mexicanos, inclusive sobre los artistas que nos ha dado Tamaulipas¨, aseveró.

Dijo que de un año a la fecha la actividad de los mariachis ha ido mejorando; por ejemplo, "Tuvimos mucho trabajo, ahora con las mañanitas a la Virgen, el 11 y 12 de diciembre y ahorita vienen las posadas; poco a poco se está integrando a las reuniones y fiestas nuevamente después de la pandemia. Aunque, sin duda, debe mejorar su presencia, sobre todo en la juventud, la variedad musical y nuevos géneros que se han estado creando tiene repercusión y nos ha golpeteado un poco", expresó.

Es importante inculcar a través de la educación, promover nuestra cultura musical, en donde se fomente el regional mexicano, en donde sociedad y gobierno promuevan y se involucren en fomentar la música regional mexicana.

"Le hace falta reconocimiento a la música del mariachi, sobre todo siendo frontera, está olvidado, pudiera ser por la influencia que tenemos del país vecino, por la cercanía; no estamos en Jalisco ni Guanajuato o Michoacán, que es cuna de este tipo de agrupaciones, pero estamos en Tamaulipas y seguimos siendo México y tiene que prosperar y permanecer nuestra música mexicana".

Por último, mencionó que es importante promover todo el género regional mexicano, no sólo el mariachi, sino la banda, norteño, y resaltó que es importante poner atención a las letras, lo que se escribe y transmite a través de las canciones "Deben tener sentido, me atrevo a decir que las letras de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, de Juan Gabriel, dejaban un mensaje; hoy veo tristemente que las letras de los nuevos compositores dejan mucho qué desear y tristemente nos vamos por los ritmos y no escuchamos lo que dicen las canciones", finalizó.