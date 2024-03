Mujeres se quieren vivas, libres y sin miedo

Alrededor de un centenar de mujeres se reunió en la plaza Benito Juárez, ubicada a un costado del bulevar Hidalgo, en la colonia Bella Vista, para llevar a cabo la primera marcha del 8 de marzo en conmemoración del Día de la Mujer, dando inicio en punto de las 10 de la mañana.

Avanzando al frente la organizadora, Leticia Guerrero, del colectivo "Libélulas de Esperanza", además de integrantes de distintas organizaciones como "Ley Sabina", "Mujeres Espirales", "Red Educativa de Profesionistas" y "Doctores de la Risa", entre otros.

Caminaron alrededor de esta plaza portando carteles con letreros con frases de "Libres y sin miedo", "No más silencio", "Hoy no están todas nuestras voces, porque desde la tumba no se puede gritar".

Recordando la lucha que al día de hoy se mantiene vigente, también exaltaron consignas como "Nos queremos vivas y seguras", "Ni una más", entre otras".

A este contingente se fueron uniendo mujeres de todos los estratos luciendo una prenda morada; algunas iban en tacones aludiendo al eslogan de "Me pongo en tus tacones". Entre las personas que se encontraban estaban mujeres jóvenes, adultas, y en esta marcha se unieron también hombres jóvenes universitarios.

Marcha y manifestación pacífica por la tarde en la plaza principal.

Por la tarde se realizó una protesta y marcha de mujeres feministas, concentrándose en la Plaza Principal; en punto de las 16:00 horas se empezaron a reunir en el kiosko, en donde se prepararon con lonas, pancarta y fueron grupos de distintos colectivos, como las de las participaciones de la mañana, logrando un gran número de mujeres, uniéndose, también, a ésta un grupo de feministas de las llamadas radicales, las cuales iban encapuchadas.

A diferencia de otros años, la marcha se llevó de manera pacífica, en donde expusieron en medio de la plaza desde deudores alimentarios, hasta agresores sexuales, violentadores.

A manera de protesta, algunas víctimas decidieron hablar frente a los micrófonos y fueron apoyadas por sus compañeras, en donde gritaron al unísono: "Porque no debemos callar más" y "No están solas".

Otra de las exigencias que este día tomó fuerza fue la que hizo el grupo de mujeres que conforman el colectivo "Ley Sabina", en donde exigieron la creación del registro de deudores alimentarios, ya que a la fecha, aunque fue aprobado, no se ha validado el mismo y sigue quedando en el aire. Instalaron un tendedero de deudores alimentarios.

Posterior a la protesta dio inicio la marcha, saliendo rumbo a la zona peatonal, recorriendo calles del primer cuadro de la ciudad gritando consignas en contra del machismo y al patriarcado; de esta manera se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Mujer, en donde miles de ellas marcharon en todo el país y el mundo, buscando seguridad, justicia social, laboral y equidad de género y un mundo más justo y equitativo.