El reto de profesionalizar a la mujer

En el marco del Día de la Mujer, el cual se conmemora durante el mes de marzo, teniendo como fecha el 8 de este mes, tuvimos en entrevista para El Mañana a la doctora Yirla Paola García López, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa.

Habla sobre la importancia de la profesionalización de la mujer para seguir avanzando en la aplicación y procuración de los derechos de la misma.

¿Cuál es el rol de la mujer profesionista en nuestra ciudad?

Impulsar a otras mujeres a que se sigan preparando; sabemos que nuestras antecesoras hicieron mucho trabajo para que hoy nosotros estemos gozando de leyes aprobadas en beneficio de la mujer, nos toca impulsar la ocupación de espacios tanto públicos, privados, en la industria y en la educación.

¿Cual es la misión de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa?

Tenemos que marcar la diferencia. AMPRAC nació precisamente bajo esa visión de abrir un espacio para esas nuevas generaciones o recién egresadas profesionistas que pudieran contar con un espacio mediante el cual pudieran intercambiar ideas y desarrollarse; entonces, a partir de eso, en el caso particular de AMPRAC, este año se cumplen 42 años de nuestra asociación.

La idea es fomentar el profesionalismo, difundir temas de educación y de cultura en materia de género.

Algo muy importante sobre la participación activa actual de la mujer profesionista es que tenemos que ser un ejemplo, tenemos que actuar desde los valores los principios, siempre cuidando la agenda de género para que podamos desde nuestra profesión ser un ejemplo con acciones diarias y que podamos marcar la diferencia en nuestra comunidad.

¿Sobre la importancia de la preparación de la mujer?

Hoy el INEGI marca que somos mayoría con 51%, de ahí la importancia que estamos preparadas para ocupar más lugares de relevancia y, sobre todo, que no olvidemos que por el hecho que hoy gozamos ya de muchos derechos y de muchas oportunidades sigue habiendo una brecha que nos limita en algunos derechos, en algunas circunstancias o que nos vulnera como mujeres; entonces tenemos que seguir trabajando y actuando en pro de las mujeres.

¿Cuáles son las profesiones de la Asociación de Mujeres?

Es una asociación muy nutrida que nos hace aportar a todas desde nuestras profesiones diversas.

Para poder formar parte de AMPRAC es necesario estar titulada, que se cuente con cédula profesional, hay de todo tipo de profesiones, contadoras, licenciadas en administración, doctoras, odontólogas, sicólogas,abogadas, comunicólogas, que prácticamente vamos aprendiendo unas de las otras.

Uno de nuestros principales lemas es: conocimiento es prevención y educando y compartiendo temas de interés entre nosotras es como vamos creciendo y sumando.

¿Cómo aportan a la sociedad reynosense?

Se dan temas sobre salud mental en las escuelas, prevención de la violencia en mujeres y niñas, asesorías legales hacia las mujeres que están vulnerables o que no tienen los recursos o medios.

Prácticamente en base a las profesiones y el perfil de cada una de nosotras vamos marcando acciones que van sumando en materia de género, que es nuestro principal interés.

Que las mujeres tengan acceso a información, que sepan cuáles son los recorridos cuando una mujer es violentada, a dónde tiene que recurrir, ése es uno de nuestro principal papel, acercar información a la mujer.

¿Cuál sería uno de sus principales ejes?

Uno de nuestros principales ejes que es, como ya mencionaba, la profesionalización de la mujer y en ese sentido nosotros tenemos actividades económicas enfocadas a apoyos económicos a mujeres estudiantes que no tengan los recursos suficientes para titularse.

Cuando una mujer está preparada y tiene una educación profesional tiene mucho más acceso al campo económico, que muchas veces es lo que nos vulnera como mujeres, el no ser independientes económicamente hablando y esto da la pauta a que seamos más fuertes, podamos proteger los hogares, a los niños y tener más herramientas para no ser víctimas de violencia.

¿Cuál es reto de la mujer profesional?

Nuestro reto es que todavía la brecha siguen siendo angosta, nos falta todavía, aunque hemos avanzado mucho y hay que reconocerlo, a nuestros legisladores y legisladoras, a las políticas públicas que actualmente han favorecido la agenda de género, sigue habiendo circunstancias que nos vulneran, siguen habiendo faltas de respeto importantes, diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, incluso muchas veces son limitadas a llegar a cargos de puestos importantes, donde puedan hacer la diferencia y puedan seguir ejerciendo con mayor fuerza este movimiento para que las mujeres tengan acceso a más educación, mejores puestos, mejores salarios.

Existen políticas públicas que no se han aprobado al cien por ciento, nosotros como mujeres activas en la vida social de nuestro país y como activistas propiamente, por medio de la asociación, vigilamos, seguimos con paso firme señalando todos estas situaciones que siguen sucediendo, hasta que no haya un igualdad completa no vamos a dejar de trabajar.

INCLUSIÓN