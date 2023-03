Su condición de mujer las lleva a la muerte

FEMINICIDIOS

En lo que va del 2023, el mismo Organismo No Gubernamental ha contabilizado dos feminicidios, aunque las cifras, a juicio de quienes llevan un puntual registro de estos casos, difiere de la realidad y otros más, que tal vez no llegan a conocimiento de las autoridades, al no ser denunciados.

Por ejemplo, en Reynosa se han registrado- con base a referencia de EL MAÑANA en sus crónicas policiacas- al menos seis feminicidios en este 2023.

Olivia Lemus, presidenta de la Codhet admite que el tema de los feminicidios puede resultar difícil y más aún para las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pues es tanto como reconocer que las estrategias en contra de la violencia de género han sido fallidas o insuficientes en sus objetivos.

Es la violencia lo que arrebata la vida a mujeres, dijo Olivia Lemus, presidenta de la Codhet.