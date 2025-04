Miguel Ángel Batres Antonio: ´Quiero ver que la justicia mejore en México´

EL MAÑANA /STAFF.- "Para darle su voto a alguien hay que exigirle, exigirle que demuestre que en sus antecedentes ha sido una persona que ha luchado por la justicia, que de alguna manera se ha manifestado por el bien común, que ha sido una persona honrada. A mí no se me ha corrompido, a mí no se me corrompe", dijo Miguel Ángel Batres Antonio, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito Mixto por el Distrito uno en Tamaulipas.

En el marco del histórico proceso de elección para la renovación del Poder Judicial, en su visita a El Mañana hizo un llamado abierto a la sociedad a participar activamente en la jornada electoral y a revisar con atención los perfiles de quienes aspiran a ocupar cargos en la justicia federal.

Con 37 años de edad y una trayectoria de 18 años dentro del ámbito judicial, destaca haber recorrido todos los escalafones del Poder Judicial de la Federación, desempeñando, incluso, la función de magistrado durante nueve meses en el año 2023 y actualmente ocupa el cargo de secretario de Trabajo Colegiado, labor que consiste en estudiar los casos, redactar sentencias y presentarlas a los magistrados para su resolución.

"Lo que pase de aquí en adelante, ahora sí va a depender de nosotros, de que salgan a votar para que puedan después exigirle a los jueces y a los magistrados". Miguel Ángel Batres Antonio, Candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito Mixto por el Distrito uno en Tamaulipas

El aspirante de origen reynosense sostiene que México atraviesa una necesidad urgente de contar con jueces y magistrados no sólo preparados académicamente, sino también sensibles, honestos y empáticos.

"Me he dado cuenta que en el país existe una necesidad urgente de que quienes lleguen a los cargos del Poder Judicial de la Federación, y también de los estados ¿por qué no? sean personas en las que no solamente se verifique su capacidad académica; actualmente tenemos el sistema de selección de jueces y magistrados que verifica únicamente ese aspecto: la capacidad, de aquí para atrás, y nosotros vemos a los jueces o magistrados del Poder Judicial de la Federación, todos realizaron un examen y lo aprobaron, pero ese examen es solamente una parte de lo que yo considero deben ser las virtudes del juzgador", dijo.

A su juicio, el sistema de selección actual prioriza la capacidad técnica sin considerar las virtudes humanas, que deberían ser fundamentales en un juzgador como una persona sensible, honrada, honesta, que no busque llegar al cargo sólo por virtud de obtener un beneficio económico, más allá de la partida que se destina oficialmente para el sueldo.

"La historia nos ha dicho que a veces las personas más capaces no son los más aptos para el cargo, yo soy una persona preparada, tengo muchos años de experiencia y creo yo que quienes lleguen aquí deben ser personas responsables no sólo consigo mismos, sino responsables con la sociedad", expresó.

Con una amplia experiencia, Miguel Ángel Batres sostiene que el nuevo modelo de elección del próximo 1º de junio representa una oportunidad inédita para transformar la justicia.

"No es algo que debamos pasar por alto o que debamos desatender con la verdadera seriedad que lo amerita, porque si a un diputado, a un senador, a un presidente municipal, a un gobernador o a un presidente de República lo elegimos mal, optamos no elegirlo, ¿qué va a pasar? Esa persona puede dejar huella en mi persona, en mi vida personal; difícilmente un juez o un magistrado sí va a dejar huella en su vida, en su persona, en su familia. Un juez y un magistrado tienen la fuerza de decidir sobre cuestiones que nos interesan a todos; como en un conflicto familiar hay que decidir con quién se van a quedar los hijos, es el juez el que lo va a decidir. Si ustedes no votan por un juez honrado, un juez honesto, un juez preparado, entonces, ¿en manos de quién va a quedar esto?", recalcó.

Insistió que su campaña se basa en hechos, como su desempeño documentado en tribunales y los principios que ha demostrado en su vida personal y profesional.

"Lo que nos ha llevado a la decadencia del Poder Judicial fue, precisamente, estas cuestiones, la insensibilidad de los jueces, pero esto va a seguir y yo se los aseguro, si ustedes hacen caso omiso, si la sociedad no se mete a indagar quiénes son sus candidatos...Yo estoy aquí dando la cara, soy originario de aquí de la ciudad Reynosa, aquí he vivido un gran parte de mi vida, pienso quedarme aquí, por eso aspiro a ser magistrado, porque yo quiero ver que la justicia mejore en México y especialmente en mi ciudad, y se los he dicho a todos, y quien me conoce sabe que yo no estoy mintiendo, que para mí el principio o la virtud más importante lo he predicado toda mi vida, lo he predicado, lo afirmo y lo firmo frente a todos: yo soy una persona honesta", apuntó.

Sobre la reforma judicial que permitió este proceso inédito, considera que representa un avance democrático y que lo importante ahora no es debatir si debió o no hacerse, sino asumirla y hacerla valer como ciudadanos, y expresó su preocupación por la organización de la elección, criticando al INE por utilizar dos boletas de color similar y por no brindar acreditaciones formales a los aspirantes, lo que ha dificultado su labor de difusión.

"Este es el momento, el poder está en los ciudadanos, el poder está en ustedes, en que decidan si quieren seguir teniendo miedo de ir a un juzgado, teniendo miedo de ir a un tribunal; porque no obstante ser víctimas, salgan extorsionados o resulte que salen perjudicados ante un juez que no conocen, que nunca han visto, al que le piden audiencia y los hace esperar dos horas o que los recibe, pero de lejos y dos minutos. No señores, eso ya no se pueda aceptar y por eso yo estoy aquí para pedirles: inmiscúyanse, vamos a ver quiénes son los candidatos", recalcó.

Miguel Ángel Batres Antonio aparecerá en la boleta como candidato número 10 para el cargo de magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito Mixto, estará ubicado del lado derecho, en la sección correspondiente a los hombres.

"Lo que pase de aquí en adelante ahora sí va a depender de nosotros, de que salgan a votar para que puedan después exigirle a los jueces y a los magistrados: usted dijo que iba a ser honrado, usted dijo que iba a ser honesto", finalizó.





SUS PROPUESTAS HONESTIDAD - Abrir una línea de teléfono directa al Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México para que se reciban denuncias o quejas por teléfono, de cualquier persona, por falta de honestidad o corrupción de los jueces - Cuidar que de verdad se conteste en esa línea y no que sea sólo una pantalla para justificar gastos - Además, que se permita a cualquier persona dar seguimiento a la denuncia o queja CERO IMPUNIDAD - Para hacer posible la cero impunidad, los ciudadanos deben analizar que quienes lleguen al cargo sean personas comprometidas con la justicia, libres de cualquier interés malintencionado o perverso que los lleve a juzgar en beneficio de grupos de poder. - Si bien la seguridad jurídica es necesaria para conservar el orden jurídico en el país, en casos donde se vea un acto abusivo se deben generar criterios que hagan posible la justicia sobre la injusticia, como la causa de pedir o la suplencia. IGUALDAD PARA TODOS - Para hacer posible la igualdad para todos, los jueces deben tener en cuenta que hombres y mujeres merecen justicia por igual, porque no se trata de enfrentar los géneros, sino de garantizar los derechos de todos sin importar que sea un hombre o una mujer - Hoy en día escuchamos ese tema y se piensa que es sólo para igualar a la mujer con los derechos del hombre, lo que incluso ha generado divisiones y enfrentamientos.







En entrevista para El Mañana, Miguel Ángel Batres Antonio, con la periodista Nubia Rivera Juárez.