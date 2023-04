Viven de las ventas migrantes haitianos

El mercadito de migrantes haitianos no nos afecta tanto, pero creo que deberían respetar las normas de lugares prohibidos para la venta¨. Pedro Regalado Secretario de la Unión de Comerciantes Ambulantes

Migrantes y refugiados haitianos pretenden crear su "mercadito" en el primer cuadro de la ciudad sin respetar los lugares donde está prohibido realizar comercio.

Con el fin de obtener un ingreso, la comunidad migrante ha comenzado a realizar sus vendimias de comida en la plaza principal de Reynosa y otros puntos del centro de la ciudad sin pagar piso al gobierno municipal.

Pedro Regalado, secretario general de la Unión de Comerciantes Ambulantes y en Pequeño de Reynosa, señaló que a sus agremiados no les afecta el comercio que realizan migrantes extranjeros debido a que no venden productos similares, sin embargo, dijo que cada vez son más los que se encuentran realizando ventas en áreas no permitidas.

Personal del departamento de Inspección y Vigilancia señaló que, debido a las recientes quejas que han recibido, comenzarán a retirar a los vendedores ambulantes haitianos a lugares permitidos para el comercio, para no afectar sus derechos humanos.

Señalaron que en la peatonal Hidalgo, aparte de realizar ventas de comida, han encontrado migrantes del sexo femenino realizando servicios de belleza, como lavado de pies sin ningún tipo de higiene, dejando en el aire miles de bacterias que existen en la dermis muerta que se desprenden al removerla.