Migrantes esperan albergue afuera de casas de asistencia

"Estoy desesperado, con mucha impotencia de no poder conseguir un lugar para que mi familia duerma, vengo con mi esposa embarazada y dos de mis hijos, todos pequeños, he estado desde las tres de la mañana en la fila", refirió Merly, migrante.

Desde la semana pasada, los haitianos iniciaron estas filas en los refugios, primero con la intención de ser anotados en el censo interno de Senda de Vida, y posteriormente, para obtener un refugio.

Los haitianos se han caracterizado por buscar empleos y ser incluidos en diversas industrias de la ciudad, incluyendo las de alimentación, construcción y transporte.

Pero el recurso que obtienen ahí, es poco comparado a los altos costos de renta. "Por mi familia estoy pagando 750 pesos al día, el baño tenemos que compartirlo, no incluyen los alimentos, no estamos esperando ayuda, solo queremos que nos den un lugar para poder dormir gratuito, sabemos que hay mucha necesidad, es complicado, no se puede dormir, son preocupaciones", señaló Jeane, haitiana.

En la fila, se observaban haitianos con algún tipo de discapacidad, mujeres embarazadas, niños en compañía de sus padres, y también algunos que han decidido invertir en productos para vender.

Ayer por ejemplo, se veían haitianos vendiendo aguas y helados. "De alguna manera tenemos que buscar dinero, somos una comunidad de apoyo, todos estamos aquí porque hemos sufrido", refirieron.

Los haitianos son actualmente, la comunidad más grande de migrantes en Reynosa, que ya sobrepasaron a los centroamericanos.