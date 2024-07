Crean migrantes nuevas rutas para cruzar el país

El Mañana / Staff.- El pastor Héctor Silva, director de la Casa del Migrante Senda de Vida, informó que los migrantes que vienen de Sudamérica e ingresan al país buscando atravesarlo para cruzar hacia Estados Unidos, están creando nuevas rutas para llegar a su destino.

En su visita reciente al sur del país, el pastor dijo que observó cómo está cambiando el fenómeno de migración, ya que están creando nuevas rutas de desplazamientos, esto debido al recrudecimiento por parte de migración, "Personas que están totalmente desesperadas esperando su permiso para entrar legalmente a nuestro país".

"Estamos viendo un nuevo fenómeno de desplazamiento, los migrantes están tomando otras rutas hacia el norte de nuestro país; ahora, las rutas las están haciendo por agua, tratando de llegar a playas del Pacífico, como Acapulco y Puerto Escondido.

"Estamos viendo un nuevo fenómeno de desplazamiento; los migrantes están tomando otras rutas hacia el norte de nuestro país. Ahora, las rutas las están haciendo por agua, tratando de llegar a playas del Pacífico, como Acapulco y Puerto Escondido". Pastor Héctor Silva, del Albergue Senda de Vida

Todo este fenómeno migratorio y estas nuevas reglas están provocando un embudo en el sur del país, ya que Migración está deportando la mayoría de los migrantes y están temerosos muchos de ellos; ya no están tomando rutas en tierra, sino están tomando el mar", explicó

Detalló que ya no están tratando de subir a los carros, sino que se están trasladando en bicicletas rumbo hacia Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca, están llegando en bicicletas.

Dijo que Instituto Nacional de Migración está poniendo mucha presión para contener a los migrantes que están ingresando de forma ilegal a México.

El pastor señaló que Migración está haciendo un buen trabajo, "Pero estamos viendo que hay mucha presión para las familias y personas que están tratando de ingresar a nuestro país; están tratando de ingresar legalmente, pero lastimosamente tienen que esperar mucho tiempo y todas esas familias se desesperan y eso ocasiona que entren ilegalmente".

Dijo que es impredecible saber el rumbo de un fenómeno migratorio como lo son las caravanas, sin embargo, es poco probable que lleguen a esta frontera, como ocurrió hace algunos años, que no estaban preparados para recibir una caravana de gran magnitud de migrantes, "El albergue tuvo que crecer, antes sólo tenía capacidad para 500 personas, pero debido las consecuencias de las caravanas que llegaron a nuestra frontera, el albergue tuvo que crecer; no sabemos qué va a surgir dentro de algunos años, cómo van a surgir las caravanas", precisó. Dio a conocer que actualmente en el albergue Senda de Vida I se encuentran mil 100 personas, incluyendo niños, y en Senda de Vida II, mil 200 migrantes, la mayoría está circulante, muchos de ellos se van, otros llegan y están logrando ingresar al vecino país a través de la aplicación CBP ONE.





Cifras

1,100 personas Viven en el albergue Senda de Vida I 1,200 personas Viven en el albergue Senda de Vida II