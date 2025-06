Pide no criminalizar a migrantes en EU

El senador por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, expresó su preocupación ante las recientes redadas migratorias realizadas en Estados Unidos, donde connacionales mexicanos han sido objeto de detenciones arbitrarias.

No sólo son mexicanos, han llegado a construir, a trabajar y a contribuir al desarrollo del país". José Ramón Gómez Leal Senador de la República

"Es un tema muy importante que nos atañe; lo que están viviendo nuestros migrantes es lamentable. Invitamos a las autoridades de Estados Unidos a recordar que muchas de estas personas no sólo son mexicanas, han llegado a construir, a trabajar y a contribuir al desarrollo del país", declaró el legislador.

Gómez Leal pidió que no se criminalice a los migrantes, señalando que estas redadas han escalado innecesariamente. "No son criminales, hay que darles la oportunidad de seguir trabajando. Esperamos que esta situación se estabilice pronto, porque no hay razón para este tipo de acciones represivas", afirmó.

El senador también se refirió al papel de México en el escenario internacional, destacando que su función como legislador es apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en temas clave como la política migratoria y la relación bilateral con Estados Unidos.

"Ella estará presente en la reunión del G7 en Canadá en los próximos días, y ha anunciado la posibilidad de reunirse con el presidente Donald Trump. Esperamos que ese encuentro se concrete, porque, definitivamente, las redadas no son el camino. El gobierno de Estados Unidos debe entender que se necesita fortalecer, no reprimir", señaló.

Asimismo, Gómez Leal recordó una propuesta planteada por la presidenta Sheinbaum sobre la necesidad de redirigir recursos para combatir las causas estructurales de la migración. "Si Estados Unidos invirtiera, al menos, el uno por ciento de lo que gasta en armas en el desarrollo de países con marginación y pobreza, la historia sería distinta", apuntó.

Sobre el tema de deportaciones, aclaró que, actualmente, no se están realizando en niveles mayores a los de administraciones anteriores. "El presidente que más deportó fue Barack Obama, lo que ocurre ahora es un escándalo político, más que una realidad numérica, pero lo que está pasando en Los Ángeles ya subió de tono, y no es recomendable para nadie", concluyó.

SEGUIRÁN APOYANDO

Actualmente, no se están realizando deportaciones masivas

Hasta el momento, las acciones implementadas para regresar a connacionales es normal

El presidente que más deportó fue Barack Obama, lo que ocurre ahora es un escándalo político

Lo que está pasando en Los Ángeles ya subió de tono, y no es recomendable para nadie

El Gobierno mexicano seguirá atendiendo por la vía diplomática a mexicanos en Estados Unidos.

DEBEN CONSULADOS ASUMIR SU PAPEL

Piden orienten a mexicanos ante las detenciones arbitrarias

Fortino López Balcázar, presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos

A raíz del aumento en las redadas migratorias en Estados Unidos, Fortino López Balcázar, presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, hizo un llamado urgente a los consulados mexicanos para que asuman un papel más activo en la orientación y defensa legal de los connacionales que enfrentan detenciones arbitrarias.

"Vemos con preocupación la forma en que se están llevando a cabo estas redadas; es un derecho humano fundamental manifestarse, pero preocupa cómo estas protestas han escalado en violencia y represión", expresó el activista.

López Balcázar señaló que el epicentro de las protestas han sido Los Ángeles, California, donde, inicialmente, las manifestaciones se desarrollaban de forma pacífica exigiendo respeto a los derechos legales de los migrantes.

"El objetivo nunca fue ir contra la ley de Estados Unidos, sino pedir que se aplique correctamente, que a los detenidos se les garantice el derecho a un juicio justo ante un juez de Migración", explicó.

Sin embargo, denunció que la respuesta del gobierno estadounidense, particularmente durante operativos encabezados por fuerzas federales tras órdenes del presidente Donald Trump, generó una escalada de violencia.

"Con la respuesta de militarización se provocó un enfrentamiento directo con los manifestantes; se está perdiendo el rumbo", advirtió López Balcázar.

El defensor de derechos humanos alertó sobre la expansión de estas redadas a otros estados, como Texas, lo que —dijo— podría desencadenar más tensiones.

Criticó que las actuales políticas migratorias estadounidenses han promovido actos de discriminación, xenofobia y represión, lo cual constituye una clara violación de los derechos fundamentales.

"Estas acciones no sólo son ilegales, sino inhumanas; urge que el Gobierno mexicano se pronuncie con firmeza y demande el respeto a los derechos de sus ciudadanos en el extranjero".