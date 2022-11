Abandonan a migrantes: Acusan grave desatención de autoridades

"La problemática existe, la conocen y no hacen nada para resolverla; no hay ningún programa o acción de gobierno para esto. Es algo grave, son seres humanos que no tienen comida, espacio para dormir ni baños" Fortino López Balcázar, DD.HH. internacional

El Mañana / Staff.- Autoridades locales, estatales y federales han incumplido su compromiso de generar estrategias inmediatas para mejorar el trato y condiciones en las que están miles de migrantes en Reynosa, a la espera de cruzar a Estados Unidos.

Por ello, la situación de las calles y refugios es de crisis, donde no hay alimento, agua, medicamento, ni espacio. El panorama empeora todos los días con el arribo de al menos 400 nuevas personas.

Lo anterior fue denunciado por Fortino López Balcázar, presidente de la asociación Derechos Humanos Internacional y asesor jurídico del refugio Senda de Vida.

"Nosotros ya pusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales, porque la problemática existe, la conocen y no hacen nada para resolverla; no hay ningún programa o acción de gobierno para esto. Es algo grave, son seres humanos que no tiene comida, espacio para dormir ni baños".

DESOYEN CLAMOR

La ayuda del gobierno se ha solicitado en múltiples ocasiones a través de documentos y cartas firmadas por titulares de albergues, así como por migrantes.

El mensaje de auxilio también se emitió a mediados de octubre, cuando en esta ciudad se realizó la primera reunión interinstitucional con autoridades y organismos.

"Ya va a ser el mes desde que metimos el oficio pidiendo la ayuda y de la reunión ya son más de 15 días, pero no hay nada. En ese encuentro se dijo que iban a regresar a la semana para ayudar de manera inmediata y no ocurrió, así es su compromiso, nada más se la pasan responsabilizándose unos a otros".

En las listas de asilo para cruzar a Estados Unidos, el refugio Senda de Vida contabiliza a más de 10 mil inscritos, pero sólo un promedio de tres mil están en una casa de asistencia.

Son mayoría los que están en calles a través de campamentos improvisados o los que cuentan con recurso se van a rentar casas.

"Nosotros como asociaciones ya hemos hecho todo, no sabemos de qué manera decir las cosas para que la situación de los migrantes en Reynosa mejore; tenemos que ver madres con sus hijos durmiendo en las calles, niñas y niños sin baño, muchas faltas, conflictos, hasta riñas, mientras que las autoridades no han aplicado ni un programa, ni aportado un solo peso para que esto cambie", lamentó Fortino.