Se adelanta la Ceniza

El Mañana / Staff.- El próximo 14 de febrero que se festeja San Valentín, también iniciará el tiempo de la Cuaresma, un tiempo de conversión y de acercarse a Dios.

Alan Camargo, vocero de la Diócesis de Matamoros, informó que el miércoles 14 se va a imponer la ceniza desde tempranas horas hasta el anochecer, en todos los templos católicos de la región de Reynosa, por lo que hizo una invitación muy especial para organizarse para llevar a la novia, a la esposa, a la amiga a convivir, pero también darse tiempo para acudir a la iglesia.

"La iglesia durante el año va teniendo momentos para que los feligreses, la comunidad, vayamos creciendo en la fe, vayamos creciendo, no ser indiferentes, vayamos creciendo en buscar siempre un momentito de esperanza, pero una palabra muy especial es la conversión, yo no puedo ser mejor si hay cosas que no he cambiado, no he quitado, no he purificado", dijo.





AYUNO DE REDES SOCIALES

Explicó que con el Miércoles de Ceniza inicia el tiempo de 40 días para prepararse para la Semana Mayor y para la reflexión, la lectura de la palabra, hacer obras de caridad y el ayuno no solo de alimentos, también ayuno de redes sociales, de critica o de videojuegos.

"El ayuno es una comida fuerte al día que se hace el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma especialmente, no es una cuestión dietética, sino es un fortalecer la decisión voluntaria, de decir oye tengo que ser capaz de desprenderme de aquello que a lo mejor me ocupa mi tiempo", expresó.

"Por ejemplo, hay ayunos para los jóvenes ayunar de a lo mejor bajarle un poquito a las redes sociales, ayunar a la mejor un poquito de menos juegos electrónicos, dedicarlos a la lectura, ayunar, a la mejor de estar en las críticas y a la mejor invertirlo en buscar soluciones de paz, entonces ahí hay ayunos físicos de alimentos y hay ayunos espirituales que nos ayudan a tener una mejor vida", recalcó

El vocero de la Diócesis de Matamoros explicó que los 40 días se pueden traducir en rosarios, horas santas, obras de caridad, un sentido a la cuaresma, de tal manera que no se quede solamente en rituales bonitos, sino que ayuden en la conversión interior.

"Entonces la invitación muy especial para que en ese tiempo de cuaresma nos demos tiempo, quien pueda el Miércoles de Ceniza, colocarnos este signo, aunque es externo, pero ayuda para la cuestión interior espiritual, decirle señor vamos de paso, solo tenemos una vida, qué voy a hacer para ser mejor es el sentido de esta cuarentena" finalizó.