Cierran locales en el Mercado Zaragoza

Aunque el histórico Mercado Zaragoza sigue abierto al público, el panorama actual refleja una disminución en la actividad comercial. Si bien aún operan negocios tradicionales como joyerías, fondas y puestos de artículos varios, el número de locales cerrados es notorio.

Isaías Fernandez comerciante del lugar comentó que es común ver cortinas abajo en varios pasillos, reflejo de la baja afluencia de compradores. Aun así, no descarta que el movimiento pueda mejorar con la llegada de septiembre, mes que suele representar una temporada alta para el comercio local.

En preparación para las fiestas patrias, los puestos que se mantienen activos ya exhiben banderas, sombreros, ropa y otros artículos decorativos con motivos nacionales. Pese al esfuerzo de los locatarios, la presencia de ciudadanos dentro del mercado continúa siendo esporádica.

A pesar del panorama actual, los comerciantes no pierden la esperanza, pues se aproxima una temporada tradicionalmente buena en ventas, con el festejo del Grito de Independencia y el regreso a clases a la vuelta de la esquina.



