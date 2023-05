Quieren jubilados mejor atención médica

De la misma forma, a la hora de requerir alguna cirugía no se les pueden practicar y faltan especialistas, por lo que muchos optan por buscar atención privada.

"Seguimos batallando para que surtan, porque en días hay y a veces que no; no hay ni alcohol a veces, hay una operación y te dicen: ´espérense porque no hay´; estamos padeciendo en medicamento, en doctores por su especialidad, no hay especialistas suficientes", dijo.

La dirigente de los jubilados señaló que hay casos donde requieren alguna prótesis, pero les dicen que no cuentan con ello.

Blanco Chávez explicó que los jubilados ya dieron muchos años de servicio por lo que requieren que se mejore el servicio, pero para todos los derechohabientes, sean jubilados o no.