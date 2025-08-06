Van contra Smart Ticket

Profeco, podrías iniciar una denuncia o queja colectiva contra la empresa SmarTicket al no cumplir con el reembolso del pago de boletos de concierto cancelado en esta localidad.

Al continuar surgiendo denuncias por la falta del reembolso del efectivo a ciudadanos que adquirieron su boleto en una plataforma digital para el concierto de la agrupación Matute en esta ciudad, el cual se llevaría a cabo el pasado 28 de junio del presente año en las instalaciones del Polideportivo, siendo la presentación cancelada esto por la agrupación que informó mediante redes sociales.

El licenciado Jose Luis Sanchez Marquez, director de la defensa del consumidor de la oficina zona Nororiente de la Procuraduría Federal del Consumidor situada en esta localidad en el bulevar Morelos, señaló que hasta el momento ya suman doce quejas formales en las oficinas sobre el concierto de la agrupación Matute que se llevaría a cabo el día 24 de mayo y posteriormente fue cambiada la fecha al 28 de junio del presente año, siendo esta fecha cancelada.

Estas quejas son presentadas por consumidores que realizaron la compra de boletos contra la empresa Smarticket debido a que no han cumplido con el reembolso del pago de los boletos a los ciudadanos afectados, siendo más de 60 boletos adquiridos con un costo que varía por sitio, por lugar, siendo un monto de 80 mil pesos, señalando que podría llegar a ser una denuncia o queja colectiva si continúan sumándose más quejas.

Resalto que las quejas presentadas ya cuentan con una fecha para las diligencias con la empresa Smarticket, la cual cuenta con un domicilio en la Ciudad de México, esto para la mediación para el reembolso con los consumidores afectados, agregando que hasta el momento la queja es contra la empresa de la venta de los boletos y contra la agrupación.

Y así mismo el funcionario federal brindó la invitación a la ciudadanía para que, si se encuentra en esta situación, pueda acudir a la oficina de PROFECO a presentar su queja correspondiente; en caso de un ciudadano extranjero que adquirió sus boletos, puede presentar su queja vía telefónica al número 8999227414, 8999227769, 55566822, 0180046822 o puede hacerlo mediante la página oficial asesoría@profeco.gob.mx.