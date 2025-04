Plantea Marlon Lerma una visión de justicia empática y transparente

"Ser empático, tener la puerta abierta, ser transparente, que las personas cuando busquen al titular nos encuentren; somos como cualquier otra persona, todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución y ningún puesto nos puede cambiar", dijo Marlon Lerma Charles, candidato a juez de distrito en materia mixta en Tamaulipas.

En entrevista para El Mañana de Reynosa, al compartir su visión sobre la transformación de la justicia en México, destacó la necesidad de que sea un ejercicio más humano, empático y transparente.

Hay mucha desconfianza, poca credibilidad y eso se debe en gran parte a la falta de empatía y de humanismo de parte de los jueces y magistrados". Marlon Lerma Charles, Candidato a juez de distrito en materia mixta en Tamaulipas

Con apenas 31 años, originario de Ciudad Victoria, su formación incluye la Licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle, estudios de posgrado, una maestría en curso y, actualmente, el doctorado en Derecho en la Universidad de Monterrey. Además de diversas especializaciones en la UNAM y en la Escuela Federal de Formación Judicial, su trayectoria incluye ejercicio litigante, docencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y, actualmente, el cargo de secretario de un tribunal colegiado de circuito en el Poder Judicial federal.

"Soy un entusiasta amante de la justicia y realmente apasionado por servir, que es una de mis vocaciones que descubrí ahora que estoy en el Poder Judicial desde hace ya varios años", dijo.

Durante una visita de cortesía a esta casa editora, destaca que su labor como secretario proyectista ha sido fundamental, pues los jueces dependen de estos análisis detallados para proponer y construir las sentencias, que posteriormente revisan y resuelven, y desde su óptica la experiencia acumulada le permite aspirar a un rol donde pueda imprimir un cambio real, humanizando la impartición de justicia.

"Muchos me han preguntado en las calles cuando yo me dirijo con la población en general, ¿por qué mejor no estoy yo litigando? ¿por qué no soy abogado? u otros me dicen: ´oiga, es que usted a lo mejor se quiere enriquecer en el cargo en el que está, porque eso es lo que buscan´, y yo les digo: bueno, la realidad es que no, finalmente los jueces y los magistrados son personas asalariadas; si yo realmente quisiera buscar riquezas, que no es mi móvil, yo estaría dentro de las firmas de abogados o cualquier otra parte del sector privado, pero no es así, mi pasión y mi móvil principal ha sido el servicio público", recalcó.

En entrevista subrayó que el cargo de juez de distrito en materia mixta que busca encabezar es de suma importancia, porque analizan, principalmente, el juicio de amparo, que representa más del 90 por ciento de los asuntos y tiene un impacto directo en la vida de todos los ciudadanos, incluso en aquellos que nunca han pisado una sala judicial, y ejemplificó con casos en que las resoluciones obligan a instituciones públicas a garantizar derechos básicos, como el acceso a la salud.

"La función del juez es sumamente importante, se analizan muchos actos de autoridad que se estiman son arbitrarios, desde leyes injustas o discriminatorias, hasta actos u omisiones cuando las autoridades no hacen lo que tienen que hacer; por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas de Salud, que son omisas en proveer atención médica a los pacientes afiliados, o a veces escuchamos que no dan el servicio pronto porque están saturados o que no hay medicamento; nada de eso es justificación para cumplir lo que la ley mandata, y los jueces, mediante estas resoluciones, de inmediato se les obliga a las autoridades que le hagan como puedan, pero que atiendan a los pacientes".

Sobre sus propuestas, Lerma Charles no se limita a promesas tradicionales, sino que plantea una "visión de justicia" centrada en la empatía, y señala que uno de los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial es la desconfianza ciudadana.

"Está muy deteriorada la justicia, creo yo que hay mucha desconfianza, y eso me lo he topado en todas partes; hay mucha desconfianza, poca credibilidad, y eso se debe, en gran parte, a la falta de empatía y de humanismo de parte de los jueces y magistrados. Muchas veces hemos encontrado, yo puedo ser testigo de ello, encontramos titulares abstraídos de la realidad, están en su escritorio encerrados con puerta cerrada, van las personas en busca de ser escuchadas únicamente, o incluso para saber cuándo se va a resolver su asunto y por qué está ahí un año encajonado, y no los atienden los jueces, los mandan con nosotros, los secretarios, o a veces ni eso". Y recalcó: "Eso es lo que hace falta, y esa es mi visión, ser empático, tener la puerta abierta, ser transparente, que las personas cuando busquen al titular nos encuentren. Si tenemos un objetivo, que es el del juez, juzgar, hazlo de la mejor manera, hazlo de manera empática y que las personas que te busquen te encuentren; buscar un humanismo en el Poder Judicial que sea cercano. Nunca habíamos escuchado y les aseguro que a quien le pregunte si conoce quiénes son los actuales jueces y magistrados, estoy seguro que la mayoría o todos van a decir: no sé".

Destacó, además, que la reforma judicial contribuye a eliminar privilegios innecesarios dentro del Poder Judicial con personas preparadas, buscando que los jueces estén más cercanos al pueblo y recordando que los servidores públicos deben responder a quienes pagan sus salarios, que son los ciudadanos.

"Yo creo que es una reforma que ya la historia y el tiempo nos dará la razón o nos juzgará, pero creo que por lo pronto debemos comenzar con el pie derecho aprovechar esta reforma tan trascendental y aprovechar que se democratiza el Poder Judicial y que es el momento oportuno para que la ciudadanía esté verdaderamente involucrada con un poder que antes era lejano; entonces, eso es lo que verdaderamente cambia, y hay que subrayar, disminuyen, se quitan privilegios, que también era algo que no le gustaba al pueblo, que existieran titulares con prestaciones muy exageradas, que yo creo que fue correcto y fue bueno que disminuyeran estos niveles de prestaciones porque somos servidores públicos", apuntó.

Sobre la mecánica electoral, informó que el próximo 1 de junio los habitantes de municipios, desde Soto la Marina hasta Nuevo Laredo, podrán votar por su candidatura: en la boleta color amarilla con el encabezado juezas y jueces de distrito buscar el número 21 y el nombre Marlon Lerma Charles en la columna de candidatos varones y escribir el número mencionado.

"La visión que estoy ofreciendo como candidato, como aspirante y, por supuesto, creo contar con las herramientas y la idoneidad; además, para ello fui, de hecho, el único candidato aprobado por los tres Poderes en los comités de evaluación, en la etapa de idoneidad, como los mejores evaluados; entonces, esto creo que es importante mencionarlo, porque no solamente se trata de palabras vacías, creo que se trata de demostrar con hechos, con cosas concretas, con elementos objetivos que pueden encontrar en mí una opción muy viable". Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse, informarse sobre los perfiles de los aspirantes y ejercer un voto consciente.

"Yo les digo una cosa: los candidatos y las candidatas tenemos una campaña muy limitada, no podemos hacer mucha difusión, no podemos ni siquiera pagar publicidad en redes sociales, entre muchas otras cosas, pero se tiene una razón de ser; no se busca que los candidatos y las candidatas deban favores, por eso se busca que la campaña esté limitada a difundir nuestra perfil, nuestra trayectoria y, por supuesto, a través de estos medios tan importantes como ustedes, cuando nos es extendida la invitación", finalizó.

Durante una visita de cortesía a El Mañana de Reynosa, Marlon Lerma Charles, candidato a juez de distrito en materia mixta en Tamaulipas, en entrevista con la periodista Nubia Rivera Juárez.

SU VISIÓN

- La experiencia no sólo se mide en años, se mide en compromiso, imparcialidad y resultados

- Cree en una justicia accesible, transparente y basada en principios sólidos

- La justicia no es un privilegio, es un derecho

- La transparencia en el Poder judicial no es una opción, es un deber

- Un juez debe actuar con imparcialidad, integridad y responsabilidad

- La confianza en la justicia se construye con hechos, no con palabras

- La elección del Poder Judicial es un paso importante hacia una justicia más transparente y cercana a la gente

- El compromiso como juez es fortalecer el Poder Judicial con honestidad, imparcialidad y responsabilidad.