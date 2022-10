Mantienen plataforma para monitorear Covid

Aunque la mayoría de la población, ya no toma en cuenta los parámetros de Covid, porque se han relajado las medidas y ya no es obligatorio el uso del cubrebocas en Tamaulipas, las autoridades mantienen la aplicación, ya que la pandemia no ha terminado.

Tanto el semáforo covid y la plataforma, siguen funcionando en el nuevo Gobierno Estatal, para informar a la comunidad del alza o baja de casos, a fin de seguir con las recomendaciones.

Actualmente Reynosa tienen 25 mil 502 casos en los casi tres años de pandemia, con reducción de casos en las últimas semanas.

Cada vez se van eliminando las restricciones, pero las autoridades siguen manteniendo activas la aplicación y el semáforo como un indicador para no relajar las medidas.