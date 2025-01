Exigen castigo severo al maltrato animal

Un grupo de activistas animalistas se congregó en la plaza principal de Reynosa para exigir justicia y sanciones más severas al maltrato animal, esto tras el caso de un perro asesinado en la zona de Rancho Grande, en el que estuvieron involucrados menores. El acto de crueldad ocurrió el pasado sábado, y aunque fue grabado por vecinos, el caso ha generado indignación en la sociedad y ha puesto en el centro del debate la necesidad de fortalecer las leyes en contra del maltrato animal.

Bajo consignas como "No más violencia", "No al maltrato animal" y "La ley es para todos", los manifestantes pidieron una respuesta firme de las autoridades para evitar que actos como éste se repitan.

Pedimos justicia, no podemos permitir que siga pasando esto en nuestra ciudad", afirmó Esthela Delgado, activista animalista, una de las manifestantes de esta protesta.

El caso ha tomado un giro delicado, ya que involucra a menores de entre 12 y 16 años; la preocupación de los activistas es que, al ser menores, podrían no recibir las sanciones adecuadas, sin embargo, señalando que es esencial sancionar no sólo a los menores, sino también a los padres de los involucrados, para que asuman la responsabilidad de educar a sus hijos y evitar este tipo de conductas violentas. "Es necesario sancionar a los menores para que no sean un ejemplo negativo para otros, pero también es crucial que los padres respondan por este acto de maltrato", enfatizaron los manifestantes.

Mascotas acompañaron a los manifestantes durante la protesta de ayer.

Griselda, otra activista proanimal, relató que el acto de violencia fue grabado por vecinos, quienes fueron testigos de cómo cuatro menores, de entre 12 y 16 años, maltrataron al perro hasta provocarle la muerte. Este video, que circuló rápidamente en redes sociales, ha generado gran consternación en la comunidad, y muchas personas se han sumado al llamado de justicia.

Alicia Rubio, activista proanimal, fue la encargada de dar a conocer este caso, que rápidamente se convirtió en tema de conversación en toda la ciudad; aunque fue reportado a las autoridades, señaló que hasta el momento sólo se ha levantado un acta con una multa menor, y el caso fue turnado a la fiscalía para su investigación; sin embargo, muchos exigen que las sanciones sean más estrictas para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las leyes en materia de protección animal y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de tratar con dignidad a los seres vivos.