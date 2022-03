Los jubilados petroleros contra reforma energética

El recorrido fue el mismo que el desfile tradicional, desde el Bulevar Lázaro Cárdenas, luego Bulevar Morelos hasta llegar a J.B Chapa y luego en la plaza principal.

Los jubilados indicaron que dentro del sindicato 36 de Pemex hay posturas divididas, pero que no se exponen por temor.

"Queremos que la ciudadanía sepa que no todos los de Pemex apoyamos la reforma, muchos compañeros se quedaron en la otra protesta, otros no vinieron, pero así seamos pocos los que si nos atrevimos, alzamos la voz para decir que no apoyamos la reforma ni la queremos", explicaron a EL MAÑANA.

Las pancartas se expusieron frente a los trabajadores y dirigentes de la sección 36 del sindicato, así como una explicación de motivos.

En los textos de inconformidad y además el mensaje a López Obrador, los jubilados enviaron un mensaje a la comunidad en general, para no olvidar que ante cualquier interés económico, la patria es primero. "Debemos estar orgullosos de la patriótica acción de Lázaro Cárdenas del Río, en recuperar la soberanía nacional petrolera, la recuperó para los mexicanos, no podemos retroceder ni apoyar luchas con intereses",