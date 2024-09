Perdona ´Francine´ a Reynosa: Lluvias de ciclón no dañaron vialidades

"Francine" no impactará en la zona de Reynosa, sin embargo, el director de Protección Civil pide estar alerta debido que aún es temporada de huracanes.

El Mañana / Staff.- Ernesto de la Peña, director de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, brindó una actualización sobre el impacto del ciclón tropical ´Francine´, que tocó las costas de Tamaulipas y ha generado condiciones meteorológicas adversas en la región.

En entrevista, De la Peña explicó que, aunque el fenómeno ha causado significativas lluvias en ciudades como Matamoros, Reynosa no enfrenta un riesgo inminente de peligro.

El ciclón tropical ´Francine´, que se encuentra en proceso de intensificación y podría evolucionar a huracán de categoría uno, ha dejado a su paso lluvias intensas en Tamaulipas, afectando principalmente a las ciudades costeras.

"Actualmente, el fenómeno está causando estragos en ciudades como Tampico y Matamoros con lluvias abundantes, inundaciones y calles encharcadas," detalló De la Peña. Sin embargo, indicó que la trayectoria del fenómeno no representa un peligro directo para Reynosa.

Para la zona de Reynosa se prevén lluvias con un acumulado de hasta 75 milímetros de lluvia. A pesar de esto, el director de Protección Civil aclaró que no se ha considerado necesario habilitar albergues ni emitir alertas, ya que el ciclón no impactará directamente la ciudad. "Estamos monitoreando de cerca la evolución del fenómeno, pero por ahora no hay necesidad de medidas extraordinarias para Reynosa," afirmó.

El ciclón ´Francine´ se dirige hacia el sur de Texas, y aunque no afectará directamente la frontera, se espera que continúe trayendo lluvias a lo largo de la región, incluida Reynosa.

De la Peña hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la precaución y continúe siguiendo las recomendaciones preventivas durante la temporada de huracanes, que concluye el 30 de noviembre. "Es crucial que la gente mantenga sus documentos ubicados, tenga una mochila de emergencia lista y cuente con un plan familiar", subrayó.

Además, el director de Protección Civil hizo hincapié en la importancia de evitar los puntos de conflicto en la ciudad que son propensos a inundaciones durante las lluvias. Identificó zonas críticas, como los pasos a desnivel hacia el centro de la ciudad, el área de la Fuente de Diana, en el bulevar Hidalgo, la zona del aeropuerto y otros puntos bajos, como la colonia La Joya. "Estos puntos son monitoreados y se cierran a la circulación cuando es necesario para la seguridad de los automovilistas," indicó De la Peña.