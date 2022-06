Llegan voluntarios a ser apenas el 1%

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas recibe donadores voluntarios de sangre, como parte de la campaña que se ha puesto en marcha en el estado.

De acuerdo a datos del Seguro Social, el 270 del IMSS cuenta con banco de sangre para sus derechohabientes, pero solamente el 1 por ciento es altruista voluntario.

Ante la necesidad de sangre, son los familiares y amigos los que acuden a apoyar, son donaciones dirigidas, muy pocos en forma altruista, sin conocer al paciente.

El IMSS Tamaulipas desarrolla la campaña en sus seis bancos de sangre que se ubican en los hospitales generales en Reynosa, Victoria, Mante, Madero, Nuevo Laredo y Matamoros, a fin de generar conciencia e incrementar la donación de sangre altruista.

En Reynosa pueden acudir al hospital 270 del IMSS, en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas, donde los donadores voluntarios pueden presentarse en las instalaciones, cumpliendo con estricto protocolo de seguridad e higiene de la emergencia sanitaria por covid-119.

Los bancos de sangre están abiertos a la población los 365 días del año, por lo que autoridades del IMSS Reynosa llaman a la población a realizar donaciones altruistas desinteresadamente como un acto noble y generoso, para pacientes que así lo requieran.

Cada donante de sangre puede salvar hasta cuatro vidas, por lo que es importante apoyar con donación de sangre.

LOS REQUISITOS

Los requisitos: al momento de acudir debes presentarte con una identificación con fotografía y vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial cartilla de salud vigente, licencia de manejo), ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

De acuerdo al IMSS, para ser donador, es necesario estar sano, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, no estar tomando antibióticos, presentarse con cuatro horas de ayuno, evitar ingesta de alimentos grasos previos a la donación, no estar en estado de gravidez, no ingerir alcohol en las 48 horas previas y en caso de tener enfermedades crónicas deben estar controladas.