Llegan nuevos libros de texto de 4º a 6º grados

Autoridades educativas aseguran no haber recibido, hasta el momento, instrucción para no entregar algún libro.

Autoridades del Crede Reynosa aseguran que hasta el momento no han recibido instrucciones de no entregar alguna clave de las varias que han llegado.

"Los nuevos libros de texto ya se han entregado a los supervisores de los grados de 4o. a 6o. y entrando de vacaciones se harán llegar a las distintas escuelas", dijo Isabel Pizaña Moreno, titular en el Centro Regional de Desarrollo Educativo.

Se espera que en los próximos días llegue el resto de los libros para completar todos los grados.

La funcionaria visitó la bodega en donde están llegando para supervisar la entrega de los tomos que fueron trasladados a las mencionadas supervisiones escolares de esta fronteriza ciudad.

Interrogada sobre el hecho de que existe un amparo de por medio para no entregar uno de los libros, insistió en que hasta ahora no hay instrucción alguna para no distribuir los que están llegando.

Aún faltan por recibir más libros del resto de los grados escolares, pero seguramente éstos estarán en tiempo y forma para hacerlos llegar a supervisores y éstos a docentes y finalmente a los educandos.

Las labores se vienen realizando de manera normal, concluyó Pizaña Moreno, quien añadió que el 21 de agosto entrarán los maestros a Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación para posteriormente, el 28 del mismo mes, dar comienzo a las clases del próximo ciclo escolar.