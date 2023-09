¡Prevalece el diálogo!

El Mañana/ Staff

Después de 15 días el días de paro magisterial, se vislumbra el fin a este conflicto y es que el día de ayer por la tarde se dio el anuncio por parte Secretaria de Gobernación Maria Luisa Alcalde en donde dió a conocer a través de sus redes sociales, que se había llegado a acuerdos entre las partes en conflicto.

Entre los que se destacó el regreso a clases y la instalación de una mesa para atender las demandas laborales de los trabajadores de la educación en Tamaulipas, en una reunión en donde la Secretaria de Gobernación calificó de exitosa, pues aseguró que prevaleció el diálogo, en dicha reunión estuvieron presentes; la Secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya, el dirigente Nacional del SNTE Alfonso Cepeda, así como, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal y el Secretario General de la sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez.

Sin embargo a nivel local aún no se han dado las indicaciones de cual será el día que estarán de regreso a clases por parte del dirigente estatal, así lo dió a conocer Victor Lopez, uno de los Secretario Generales portavoz y encargado de la logística, en donde nos dijo que los acuerdos como tal, aún no se pueden llamar así, hasta el momento sabemos lo mismo que ustedes, lo que se ve en las redes sociales, pero hasta ahorita nosotros no hemos recibido alguna mensaje de nuestro secretario general, nuestro líder el Profesor Arnulfo.

Nos informó que ellos tienen reunión de entre las cuatro y cinco de la tarde del día de hoy martes, para que se les baje información, así que estamos a la espera de indicaciones, ya ahorita hicimos una pequeña reunión con todos los secretarios generales para informarles precisamente eso que por la tarde se les va a dar información.

Así que estamos a la espera del pronunciamiento oficial de nuestro líder, que asistió a la Ciudad de México a la negociación el día de ayer y bueno este movimiento, es un movimiento sindical, la parte oficial por parte de las autoridades, por parte de la Secretaría de Gobernación ya se hizo a través de un pronunciamiento que se publica el día de ayer por la noche en las redes sociales, pero nosotros al estar en este movimiento de carácter sindical tenemos que esperar el pronunciamiento oficial que haga el líder, el profesor Arnulfo Rodríguez el cual está nos está convocando el día de hoy a las cinco de la tarde en ciudad victoria 6 de la tarde tiempo de nosotros.

Hasta ahorita es lo que les hemos compartido a nuestros compañeros secretario generales, que estamos a la espera de las indicaciones que nos dé nuestro líder recalcó, podemos ver la demás información pero no podemos dar por hecho nada hasta que por estructura sindical nos llegue la información, para compartir con nuestros compañeros maestros y con la sociedad en general.finalizó