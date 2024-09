Convocan a no dejar problemas de testamento

El Mañana / Staff.- Para evitar problemas futuros es necesario que las familias opten por dejar todo arreglado y frenar así conflictos familiares que duran años.

El tema del testamento muchas veces se liga a la muerte, por lo que genera cierto temor, pero es importante tener todo listo ante cualquier escenario.

César Almicar López González, encargado del Colegio de Notarios, dijo que es importante que visiten a los notarios y que pidan la asesoría para ver qué trámites requieren.

"Sí me ha tocado mucho de que dicen ´es que yo todavía no me voy a morir´, pues nadie tenemos la vida comprada, en cualquier momento puede pasar algo, un accidente o algo, y es bueno hacerlo por cultura de dejar las cosas bien hechas, por decirlo".

Explicó que normalmente la gente cree que al hacer el testamento y faltar, en automático es para sus herederos, pero si no hubiera testamento hay que hacer un juicio sucesor testamentario y, posteriormente, una vez que se resuelva el juicio, el juez ordenará hacer las escrituras correspondientes a los bienes heredados.

"Sí hay que pagar algo de impuestos, es menor que una compraventa, pero sí hay que pagar algo de impuestos, hay que pagar derechos en el Registro Público de la Propiedad y ya la escritura queda a nombre de esa persona o de esas personas", expresó.

Recalcó que aun habiendo testamento hay problemas, pero sí es bueno contar con uno, todo bajo la asesoría de un notario.

"No nada más es hacerlo al ahí se va, hay que hacerlo bien conscientes de lo que es un testamento", señaló.