Piden a los inconformes oportunidad para conocer a fondo libros de texto

La Escuela en donde en días pasados, se diera a conocer que padres de familia, manifestaron su inconformidad por la entrega de los nuevos libros de texto, fue en la escuela Felipe Carrillo Puerto, la cuál esta dentro de la Supervisión 29 Sector 3, a cargo del Profesor Mónico Javier López.



El profesor pide se de oportunidad de recibir estos libros por parte de los padres de familia, que se den la oportunidad de leerlos, de contextualizarse con ellos, estoy preocupado e inquieto por como se ha llevado este tema de los libros, creo que tiene un tinte político, son libros de texto nuevos y que apenas los vamos a analizar y como se los he dicho a los padres de familia, primero analísenlos, observenlos y después dan su crítica, si como padres de familia consideran que no es correcto el uso de ese libro pues nada más no se lo hagan llegar al niño y no pasa absolutamente nada, comentó.

Lo que si no podemos hacer es cuartar la educación de los infantes, ni mucho menos no darles la oportunidad a estos libros de texto en donde muchos maestros colaboraron para su elaboración, aseveró.

Tuvimos reunión con la Secretaría de Educación y fue lo primero que se dijo, que lo que querían era que nosotros las autoridades educativas, involucráramos a los directores, a los docentes y que a su vez hablaran con los padres de familia, para darles información.

Comento que estuvieron reunidos con el Secretario General, aquí en Reynosa y les hizo hincapié en que viéramos que no hubiera predisposición, por parte de los padres de familia y es que no viene nada malo en los libros, simplemente no están acostumbrados al cambio, rechazan el cambio, desde el primer libro de la Patria que es uno de los mejores libros de texto que se han editado tenia errores, todos tienen errores y tienen su fé de errata, indudablemente estos también tienen errores y traen sus detalles.

En cuanto a la entrega y repartición aseveró que se hizo de acuerdo a las instrucciones que se les dió por parte de la Licenciada Lucía Aimé Castillo Pastor Secretaria de Educación en Tamaulipas y del Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño Secretario.

Sabemos que vienen temas fuertes en los libros, una de las propuestas es, que cuando les toque un tema delicado no lo traten con los alumnos, primero trátenlo con el padres de familia y se les de las herramientas para que ellos en casa les enseñen, eso es lo que siempre se ha hecho, la Educación es como tipo recetario, los maestros como expertos deben saber lo que es conveniente para el alumno y deben saber como tratar con criterio cada tema o si lo omiten puntualizó.