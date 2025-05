Convoca Lenia Batres a votar este 1º de junio; visita a Reynosa de Ministra de SCJN

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, denunció una contracampaña para evitar que la gente salga a elegir democráticamente a los representantes del Poder Judicial y convocó a los tamaulipecos para que este 1º de junio salgan a emitir el sufragio.

"Es un reto para el país y un reto para la democracia; siempre hay gente a la que no le gusta la democracia, no le gusta que la gente decida, entonces, ahora tenemos que están haciendo contracampaña para que no vayan a votar. Háganme el favor", criticó en su visita a Reynosa. Al buscar la reelección al cargo que ocupa en la SCJN consideró muy importante que vaya la gente a votar, y por eso es lo primero que les pide, que acudan a las urnas.

"Aprovechemos este momento para apoderarnos de un poder que ha sido totalmente ajeno a los intereses del pueblo mexicano; todos deberíamos ser ministros, magistrados o jueces cercanos al pueblo", indicó durante un encuentro con la sociedad reynosense, concentrada en la plaza "Niños Héroes", en esta frontera.

"Nuestra Constitución establece muchos derechos del pueblo mexicano y los jueces no las aplican, no se vale", lamentó.

"Yo estoy planteando tres puntos que creo que son los más importantes para el antes y después del nuevo Poder Judicial", explicó.

En primer lugar, la justicia social, que los jueces aprendan y que el Poder Judicial genere todo un entramado de interpretación de los derechos sociales.

"No puede seguir siendo letra muerta nuestra Constitución", aseguró Lenia Batres.

En segundo lugar se encuentra el acceso a la justicia.

"Mucha gente no tiene acceso, tiene problemas que sólo se pueden resolver ante un juez, pero hay que contratar abogados, y resulta que nuestro país dispuso que no puede haber juicios en los que nos representemos solos; tenemos que contratar abogados y los abogadas.

Son caros o no son confiables o son gratuitos pero no garantizan la defensa de los derechos de la persona. Entonces, se necesitan defensorías públicas muy poderosas, muy bien construidas, muy vigiladas, que se contrate abogados capaces, pero, además, se les sancione si traicionan a la gente", manifestó. "Hay abogados que abandonan los juicios, abogados defensores públicos y los abandonan porque los llenan de expedientes y nadie vigila lo que hacen", lamentó.

"El tercer punto es el combate de la corrupción, muy importante y que no se sigan sirviendo con la ´cuchara grande´, con los sueldos altísimos que sigue teniendo el Poder Judicial", apuntó.

"La gente me deja expedientes, a veces me dejan casos, quieren que se cumpla la ley y no piden nada más", culminó.

