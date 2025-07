No se pueden legalizar autos luego del 19 de octubre 2021

Reiteran el llamado a las familias que buscan legalizar su auto "chocolate", bajo el decreto federal, a que lo hagan de forma legal para evitar problemas.

"Los vehículos que llegaron a México después del 19 de octubre del 2021 están ilegalmente y no hay manera de enderezar el trámite de ninguna forma", explicó Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados.

Señaló que al hacer el trámite por decreto federal el trámite no pasa de los 5 mil pesos, cumpliendo los requisitos que se especifican.

"Que no se dejen engañar, no caigan en problemas, ha venido una cantidad infinita de los que han hecho la regularización por decreto a retomar las importaciones con nosotros; unos lo hemos podido hacer, otros hasta les cambiaron los títulos, no tienen los títulos originales, todo eso tienen que tener mucho cuidado porque son delitos graves", destacó.

Explicó que muchas veces el trámite se hace con terceras personas que engañan al ciudadano por ahorrarse tiempo y dinero, pero que al final sale peor.

"Que se cuide la gente y no se dejen caer por ahorrarse 50, 100, 200 pesos; son problemas que se les van a quedar para toda la vida", recalcó.

Aclaró que no se puede legalizar el auto "chocolate" que haya cruzado el país posterior al 19 de octubre de 2021. "Todavía sigue vigente lo de AMLO, ya verdaderamente no cumple ningún carro los requisitos, las regulaciones", dijo.

El dirigente de los comercializadores de autos usados señaló que siguen saliendo casos de personas a las que les decomisan el auto en los cruces internacionales al revisar la documentación, con todo y que estén legalizados bajo decreto, pero que no cumplen con los requisitos.

El decreto federal para legalizar autos "chocolate" que implementó el entonces presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, establece que sólo pueden regularizarse vehículos que hayan ingresado al país antes del 19 de octubre del 2021.