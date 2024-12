Piden eliminación de decreto federal para legalización de autos en Reynosa

Por: Nubia Rivera Juárez

Noviembre 27, 2024

El Mañana / Staff.- El decreto federal para legalizar los autos "chocolate" a través del Repuve, debe terminar, ya que desde hace tiempo que dejó de ser funcional.

Fue en el año 2021 cuando se firmó el decreto y cada que termina el plazo se anuncia ampliación y actualmente se aplazó hasta el mes de septiembre del 2026.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos comentó que el primer año funcionó, pero ya no se tenía que extender este decreto federal.

"También lo dije al principio, el programa era algo bueno para regularizar todos los vehículos que teníamos informal o ilegalmente en el país, que eran bastantitos; era un programa de entre 6 meses a un año a través del Repuve, no era para extenderlo más tiempo", dijo.

Los autos que se pueden legalizar son los que llegaron al país antes del 19 de octubre del 2021, pero aseguran ya no hay.

"Ahorita, por esto que extendieron dos años más, no le veo el caso. Lo dije desde hace un año, no le veo el caso que sigan extendiendo el decreto, ya no hay vehículos que están del 19 de octubre de 2021 y anteriores en el país", recalcó.

Desde hace tiempo, los importadores han llamado a las autoridades federal a que terminen el decreto, aunque sigue extendiéndose, con todo y que cambió el sexenio federal.





EL DECRETO

* En el 2021 se firmó el citado decreto para regularizar los denominados autos ´chocolate´

* Al terminar la vigencia se autorizó una ampliación del mismo para dar oportunidad a quienes lo aprovecharon

* El acuerdo más reciente extendió este decreto hasta el mes de septiembre de 2026.