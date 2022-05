´Juntos somos invencibles´: ´Truko´

En un emotivo cierre, el candidato por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática enumeró una serie de acciones que realizará una vez que llegue al Gobierno del Estado, "he recorrido cada centímetro de esta entidad, he platicado con miles de tamaulipecos y juntos tenemos las soluciones, viene mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones y oportunidades para las familias".

César Verástegui se comprometió a generar las condiciones de seguridad, infraestructura, apoyo económico y acompañamiento a todos los tamaulipecos emprendedores para impulsar su desarrollo y oportunidades que necesitan, "juntos, sociedad y gobierno haremos de esta ciudad y de todo Tamaulipas la capital del trabajo en México".

Acompañaron a César Truko Verástegui figuras de la política nacional, conocidos empresarios, dirigentes estatales y municipales de los partidos que conforman la Coalición "Va por Tamaulipas", representantes de ONG´s y organizaciones civiles, destacando Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, ex alcaldes y clase política de esta zona fronteriza.

El parque de béisbol Adolfo López Mateos, fue abarrotado por simpatizantes de César Verástegui.

"Aquí en Tamaulipas somos nosotros los que decidimos nuestro destino", César Truko Verástegui.

César Verástegui en su cierre de campaña en Reynosa ante miles de simpatizantes.

El Truko Verástegui, levantando los brazos en señal de triunfo.

CHUCHO ZAMBRANO MANDA MENSAJE A AMLO

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar que las elecciones transcurran con normalidad: "se lo digo de frente, saca las manos ya del proceso electoral de Tamaulipas deja que la gente vote libremente y en paz.

Le pidió no utilizar al Ejército y la Guardia Nacional para militarizar la jornada electoral, "que no quieran intimidar a liderazgos, a representantes de casillas, no le quieran jalar los bigotes al tigre porque se van a encontrar con una sociedad que no se va a dejar arrebatar por las malas el triunfo", señaló Chucho Zambrano.