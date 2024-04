Exigen jubilados medicamentos

Personas jubiladas y en activo, así como derechohabientes, protestaron contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Reynosa ante las carencias y diversas problemáticas que padece esta clínica.

Se colocaron mantas y los inconformes solicitaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que exista subrogación inmediata para personas con cáncer, erradicar la negligencia médica, abastecimiento de medicamentos, auditoría al ISSSTE, médicos generales, especialistas, construcción de una nueva clínica o remodelación de las instalaciones, equipamiento médico, construcción de un Hospital Regional de Especialidades, de un banco de sangre, atención de calidad, así como responsabilidad penal por daños a terceros por negligencia médica.

Participaron alrededor de 100 personas y representantes de aproximadamente siete diferentes asociaciones de maestros jubilados y pensionados.

Martin Gil Escobedo Carmona, presidente de la Asociación Magisterio Unido con Humanismo y Justicia Social, comentó que lo más urgente es la subrogación para atender a compañeros que necesitan radioterapias de cáncer, ya que hay más de 20 que no pueden pagar en clínica particular.

"El director dice que no hay recursos, es una, la otra es el abastecimiento de medicamentos. El Gobierno federal nos dice que hay suficientes y que hay una gran clínica para atendernos, pero el problema es que hasta acá no sabemos por qué no llegan; el otro asunto que nosotros estamos pidiendo es la auditoría al ISSSTE, porque a nosotros se nos descuenta cada 15 días el 3% aproximadamente de nuestro sueldo base y es una cantidad millonaria la que se junta al año, y nosotros no vemos cómo ese dinero que se nos descuenta aterriza", dijo.

Escobedo Carmona señaló que tienen casos donde la atención es muy prepotente y muy déspota, por lo que se requiere que exista orden.

"No hay un control, un orden, hay mucho desorden y la muerte no pide permiso; la gente que está aquí con nosotros son muchos jubilados, entregaron su vida al magisterio y no es justo que ahorita, ya en el ocaso de su vida, esté en riesgo su misma vida porque no se les da el servicio médico", recalcó.

Ante la protesta afuera del ISSSTE, Andrés Arredondo Mijares, encargado del despacho de la dirección de la clínica del ISSSTE Reynosa, escuchó las peticiones de los jubilados y de los presentes, aunque señaló que la solución no está en sus manos, si no de las autoridades superiores.

El director escuchó las peticiones.

SI VENIMOS AL ISSSTE ES A MORIR