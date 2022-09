Claman jubilados por acceder al ´65 y Más´

El dirigente señaló que es necesario que la brigada correcaminos, visite a los adultos mayores que no pueden acudir hasta las oficinas.

"Tenemos compañeros que solamente tuvieron al padre o a la madre, por lo mismo tuvieron un apellido, pero no hemos podido hacer que les den su pensión, no se porque, nada más tienes un apellido, no se puede, no nos dan una respuesta", dijo.

Señaló que además se debe incorporar a los 60 años, porque muchos profesionistas deben esperar más tiempo para poder recibir su pensión universal.

"Ya le serviste al país, ya te ganaste tu jubilación, porque no puedes entrar maestros jubilados de 60 años a ese programa, porque tenemos que esperar a los 65, esa es otra petición que vamos hacer, que sea a los 60 años, no es justo porque son compañeros que sacrificaron su vida trabajando", recalcó.