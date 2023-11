Denuncia maltrato de personal médico

El Mañana / Staff

Juana Arcadia López Álvarez, de oficio comerciante, tiene 65 años, en el 2019 le detectaron cáncer de mama, sufrió una mastectomía radical en el seno derecho y denunció maltrato y falta de empatía por parte del personal médico de la clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Le fueron retirados 15 ganglios de su axila, de los cuales 5 con metástasis; fue operada en Monterrey, porque en ese momento no contaba con Seguro Social, a lo cual uno de sus hijos para poder seguir el tratamiento de cáncer la aseguró en el IMSS, y después de tres meses de que la operaron comenzó a recibir las quimioterapias.

Primero fue atendida en el hospital 270, luego la trasladaron a la clínica 15 del IMSS, ahí cuenta que ha estado peregrinando con varios oncólogos, hasta que llegó con el oncólogo quirúrgico que trata el cáncer de mama, el Dr. José Antonio García Íñiguez.

Dice que cada vez que va a cita con el doctor es la misma situación en las dos veces que ha sido atendida, le dice que ella no debería de estar ahí, recibe una serie de recriminaciones por parte del doctor, tomando una actitud muy descortés, no educada, refiere la señora Arcadia.

Dice que no muestra empatía ni un trato digno y la forma de dirigirse, al grado que ya no quiere llevar el tratamiento con el doctor; ella solicita respeto y atención que merece como personas, seres humanos, en este caso particular hacia aquellas que están pasando por un proceso que ya de por sí es traumático y doloroso, como lo es el padecimiento del cáncer, como para seguirse enfrentando con doctores faltos de ética y empatía hacia sus pacientes.

Ella pide a las autoridades médicas que se ponga un alto a esta situación de la que está siendo víctima y en nombre de todas las personas que pudieran estar pasando por esa misma situación de maltrato igual que ella.