Desairan jóvenes cumplir con voto

Investigación revela una baja participación de jóvenes en procesos electorales en Tamaulipas, ya que de 10, entre los 18 a 29 años, sólo tres votan, lo que preocupa a las autoridades del Instituto Nacional y buscan incentivar el sufragio en este sector de la población.

Sergio Iván Ruiz Castellot, vocal ejecutivo de la junta local del INE en Tamaulipas, explicó que, según el estudio realizado en colaboración con una universidad privada, se encontró que los jóvenes de entre 18 y 29 años son uno de los grupos etarios con menor participación en las elecciones.

En Reynosa, el 72 por ciento de los jóvenes informaron que sí van a votar en este proceso electoral, pero el 28 por ciento no quiere hacerlo, mientras que un 4 por ciento no acudió a las urnas por desconocimiento de la ubicación de su casilla en el pasado proceso.

En su momento, a replantearnos estrategias, cuestiones como que los jóvenes no conocen y desconfían o no tienen plena confianza en las instituciones electorales; es preocupante que no conozcan ni a los partidos políticos, a los candidatos, a sus candidatas, sus propuestas

Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal ejecutivo de la junta local del INE Tamaulipas.

NO CREEN EN INSTITUCIONES ELECTORALES

La investigación también señaló que muchos jóvenes carecen de confianza en las instituciones electorales y desconocen a los partidos políticos y a los candidatos, lo que plantea la necesidad de una mayor difusión y educación cívica.

"Es el inicio de otras investigaciones que estarán haciendo y la información que nos han presentado es muy reveladora de cuestiones interesantes que nos obligan a las instituciones, sobre todo las electorales, en su momento, a replantearnos estrategias, cuestiones como que los jóvenes no conocen y desconfían o no tienen plena confianza en las instituciones electorales; es preocupante que no conozcan ni a los partidos políticos, los candidatos, a sus candidatas, sus propuestas; son algunos de los datos que ha recogido hoy la universidad y nos ha presentado".

Ante esta problemática, destacó la importancia de implementar estrategias para motivar y concientizar a los jóvenes sobre la importancia de su participación en la vida cívica y electoral, y señaló que se tiene el programa "Soy Digital", que ha sido creados para enseñar a los jóvenes a distinguir noticias falsas y formar un criterio informado.