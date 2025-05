Teme Leslie perder sus tratamientos

Leslie Abigail Flores Cuervo, una joven de 17 años diagnosticada con leucemia, vive días de angustia tras el anuncio del cierre del servicio de oncología en el Hospital General de Reynosa.

Este cambio le obligará a continuar sus tratamientos en Ciudad Victoria, a más de 200 kilómetros de distancia, una situación que complica el acceso a la atención médica.

“Me siento triste porque será interrumpido mi tratamiento. Aunque ya no recibo quimioterapias diarias, ahora tenemos que pensar cómo vamos a trasladarnos hasta Ciudad Victoria. Me preocupa no solo por mí, sino por todos los que están recibiendo quimios, las personas que tienen cáncer y que ahorita están internadas, ¿qué va a pasar con ellas?”, expresó con visible consternación Leslie.

La joven relató que en el Hospital General ha encontrado no solo atención médica, sino una comunidad de apoyo entre los pacientes que, como ella, enfrentan duras batallas contra el cáncer. “Va a ser difícil y complicado, porque son personas que han recaído y se les tiene que poner quimios mañana, tarde, noche y a veces de madrugada. ¿Qué va a pasar con ellos?”, cuestionó.

Más allá de su preocupación personal, Leslie también mostró empatía por otros pacientes más vulnerables. “Hay una señora que está internada y no tiene familiares, ¿cómo va a ir hasta Ciudad Victoria?”, se preguntó.

Gracias al respaldo de su familia, Leslie ha logrado mantenerse firme. “Gracias a Dios tengo a mi mamá, a mis dos hermanas, que me apoyan y no me han dejado sola. Hemos hecho de todo para salir adelante, pero ahora con esto no sabemos cómo le vamos a hacer”, dijo con voz entrecortada.

Leslie hizo un llamado urgente a las autoridades de salud, al gobernador y a la presidenta de la República: “Les pido que no retiren el servicio de oncología. Es más difícil y costoso. Las quimios han salido caras, el medicamento es costoso, la alimentación, es una enfermedad muy cara. Para que ahorita, de buenas a primeras, nos digan que se va a quitar este servicio, es una realidad difícil y triste. No quiero interrumpir mis tratamientos.”

Por su parte, su madre, Yesenia Cuervo Bazán, también expresó su preocupación. “Soy mamá de Leslie, paciente de hematología en el Hospital General. Al enterarnos de la posible interrupción del tratamiento, nos cayó como una bomba. Aunque gracias a Dios ella va mucho mejor, necesita continuar con su tratamiento, que es de tres años y apenas lleva uno”.

Yesenia, madre soltera, explicó que entre sus hijas mayores y ella han sorteado los gastos médicos como han podido. “Si aquí en Reynosa ya hemos tenido muchos gastos, trasladarnos hasta Ciudad Victoria elevará aún más el gasto. Será mucho más difícil para nosotras salir adelante.”

La situación de Leslie y su familia refleja la angustia de decenas de pacientes que se verán afectados por esta decisión. Todos ellos coinciden en una sola petición: que no se les arrebate el derecho a una atención médica cercana y continua en su lucha contra el cáncer.

