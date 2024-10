Rescatan a perros y los dan en adopción en Reynosa

El Mañana / Staff.- Grupos de rescatistas independientes en la ciudad de Reynosa llevaron a cabo una jornada de adopción de mascotas a fin de encontrar un hogar para más de 30 perritas y perritos que se encuentran en los diferentes refugios de la ciudad.

Fue en la plaza Benito Juárez, ubicada en el bulevar Hidalgo, a la altura de la colonia Bella Vista, donde se reunieron las y los rescatistas independientes con las mascotas, que previamente fueron vacunadas y esterilizadas a fin de evitar enfermedades, así como la propagación de perritos callejeros.

"Me parece muy bien, yo no sabía, la verdad iba pasando, vine a echar un vistazo y me pareció muy bonita esta perrita" Diego Alonso Adoptante