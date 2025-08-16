Obtiene ITEA primer lugar por capacitación de personal

El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos obtuvo a nivel nacional el primer lugar en el indicador de capacitación del personal que participa en los procesos de asesorías, de acuerdo con evaluaciones federales.

Este logro fue reconocido durante la visita de la directora general del ITEA Tamaulipas, Gloria Guadalupe González González, a esta ciudad fronteriza.

La directora general del ITEA sostuvo un encuentro en la coordinación del ITEA zona Reynosa, donde felicitó al equipo de trabajo por los resultados obtenidos y por el compromiso mostrado en la atención a la comunidad.

La funcionaria estatal destacó que la capacitación constante del personal es importante para lograr mejores resultados y garantizar que se reciba un acompañamiento de calidad.

Sadoth Lara González, coordinador del ITEA en Reynosa, comentó que el acercamiento institucional y el trabajo en equipo han permitido fortalecer los programas, así como abrir más espacios para el aprendizaje. Además, invitó a la población a sumarse a los círculos de estudio y aprovechar la oportunidad de concluir su educación básica.

Durante la visita estatal, se anunció la apertura de nuevos círculos de estudio, a fin de acercar más oportunidades educativas a jóvenes y adultos, fortaleciendo la estrategia de combate al rezago educativo en la región.

En Reynosa, la funcionaria del ITEA Tamaulipas, estuvo acompañada por la directora de Operación Educativa, Alma Georgina Barrón Torres, y por el coordinador de Programas Estratégicos, Alejandro Germánico Díaz Sánchez.



