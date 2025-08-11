Inscripciones en ITACE para actual ciclo escolar

Del 18 al 22 de agosto se llevará a cabo el periodo de inscripciones para el primer, tercer y quinto semestre del ciclo escolar 2025-2025 en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo.

Para el primer semestre, las inscripciones se realizarán los días 18, 19 y 20 de agosto, los aspirantes deberán presentar acta de nacimiento, CURP, carta de buena conducta, certificado de secundaria, comprobante de domicilio, certificado médico, seis fotografías tamaño infantil a color mate y cubrir una cuota de recuperación.

Para el tercer semestre se inscribirá el 21 de agosto, y el quinto semestre el 22 de agosto, en ambos casos, el requisito principal es presentar la boleta semestral y cubrir la cuota de recuperación.

Las autoridades del ITACE en Tamaulipas piden a los estudiantes revisar con anticipación los requisitos y acudan en la fecha que les corresponde, con el fin de agilizar el proceso y asegurar su lugar para el nuevo ciclo escolar.

Se atenderá en un horario de 8:00 a 16:00 horas, por lo que es importante que acudan al plantel del ITACE Reynosa.

Además, previo al arranque del ciclo escolar, se realizarán Jornadas de Bienvenida con diversas actividades como eventos cívicos, deportivos, artísticos, culturales, escuela para padres, sesiones informativas, rallys inclusivos, entre otros.







