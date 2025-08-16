Dependerá la clínica del ISSSTE Reynosa de la UMF de Díaz Ordaz

La clínica del ISSSTE Reynosa, estará a cargo de la próxima nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) que se estará construyendo en la ciudad vecina de Gustavo Diaz Ordaz.

Recientemente se dio arranque a la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que beneficiará a más de 2 mil 200 derechohabientes del norte de la entidad, con una inversión de 11.7 millones de pesos, la unidad ubicada en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz contará con consultorio de medicina familiar, de estomatología, y sala de curaciones, por lo que acercará los servicios médicos de calidad a más comunidades.

Lo anterior, lo dio a conocer el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, señalando que se atienden las demandas de la población a lo largo y ancho del país.

"Gracias a las gestiones realizadas por la sub delegación estatal de Tamaulipas, con el doctor, Jorge Cortina y el Lic. Fernando Mancilla, y del ISSSTE Reynosa, al presentarlo a Martí Batres director general del ISSSTE, se logró colocar la primera piedra para la construcción de la Unidad Médica Familiar ISSSTE", dijo José Antonio Gaona Rodríguez, director de la Clínica del ISSSTE Reynosa.

El ISSSTE nacional informó que el proyecto, que contempla una superficie de construcción de 272 mil 21 metros cuadrados dentro de un terreno de 719.01 metros cuadrados, ofrecerá atención preventiva, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, así como consultas de seguimiento y promoción del cuidado integral de la salud.

La construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Tamaulipas, que se realiza en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecerá el derecho al acceso a la salud de las y los tamaulipecos.

Esta obra se suma a otras que se llevan a cabo para el fortalecimiento de la infraestructura a cargo del organismo, como la demolición del antiguo Hospital "Gonzalo Castañeda" para la creación de un nuevo nosocomio, el inicio de trabajos de construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca, la reciente inauguración del HRAE de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y la próxima apertura del HRAE de Acapulco, Guerrero.



