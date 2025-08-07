Garantiza el ISSSTE abasto de medicinas

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas informó que actualmente el abasto de medicamentos se mantiene entre el 90 y el 95 por ciento, aunque reconoció que existen algunas claves específicas de fármacos cuya disponibilidad se retrasa por regulaciones federales.

Jorge Iván Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE en la entidad, comentó que hay unas claves en específico que se toma un poco más de tiempo en conseguir para poder hacer llegar a los derechohabientes, ya que son claves que son reguladas desde la Federación, desde oficinas centrales.

"Entiendo entiendo la situación en la que se encuentra, lo comprendemos, sabemos que hay en algunas ocasiones pues mucha carencias en diferentes aspectos, les pido que nos tengan paciencia, tenemos menos de dos meses en la administración, hay trabajo que ya venía bien encaminado y también estamos trabajando desde esta nueva administración para conocer el resto de las 33 unidades del estado", dijo.

El funcionario del ISSSTE Estatal, detalló que ya se han recorrido 16 unidades médicas del estado, con el objetivo de conocer de manera directa las debilidades y carencias de cada una, y trabajar en soluciones.

"Sabemos que el principal punto de preocupación de nuestros derechohabientes es la capacidad de resolución de los medicamentos y de procedimientos quirúrgicos, estamos trabajando en eso sí tenemos un buen sistema para poder llevar a cabo la gestión de los medicamentos que nos hacen falta, le repito no es de un día para otro desgraciadamente", recalcó.

Las autoridades del ISSSTE explicaron que se van resolviendo las necesidades más urgentes, a fin de avanzar en todos los temas.



