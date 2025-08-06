Inicia FGR investigación por ejecución de delegado

La Fiscalía General de la República informó que las líneas de investigación por el asesinato del Delegado de Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, siendo una línea de investigación el decomiso de más de un millón 800 mil litros de hidrocarburos en esta localidad en días pasados.

Con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad y de las autoridades de Tamaulipas, se inició la carpeta de investigación federal por el homicidio del Licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, Fiscal de la Federación en ese estado, ocurrido antier por la tarde, en la ciudad de Reynosa.

Los primeros datos señalan la probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que, recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un grave descalabro cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con esta Fiscalía y todo el Gabinete de Seguridad, lograron el decomiso de más de un millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol, más nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

Cabe hacer mención de que este decomiso se llevó a cabo en un predio ubicado en la calle Laguna Verde con Laguna del Chairel de la colonia La Escondida, donde las autoridades realizaron el cateo y decomisaron la maquinaria y el hidrocarburo sustraído de manera ilícita, que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para la investigación, donde aún se encuentran elementos de la Guardia Nacional y Defensa Nacional.

Continúan diligencias

Durante el día de ayer, en horas de la tarde, se estuvieron llevando algunas diligencias e inspecciones en la escena del homicidio del servidor público federal por el grupo especial de la Fiscalía General de la República que fue enviado por el gabinete de gobierno para tomar el caso, esto como proceso de la investigación.