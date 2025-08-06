Se encuentran en riesgo proyectos de inversión

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), temen futuras inversiones en la ciudad de Reynosa se encuentren en riego debido a temas de inseguridad, así lo refirió su presidente en Reynosa Heberardo González Garza.

Expreso, "Hoy he recibido una serie de llamadas de empresas que les interesa invertir en esta localidad, y estos acontecimientos lo único que hacen, es alarmar a las nuevas inversiones en esta frontera, si no hay seguridad no hay inversión".

Asimismo condeno los hechos violentos ocurridos, detallo que el llamado hacia las autoridades ha sido constante, "hace 5 días el presidente nacional de Coparmex Juan Jose Sierra Alvarez, daba información de la problemática de inseguridad que se padece en el País y desafortunadamente estos acontecimientos ratifican esas estadísticas"

Destaco que no es un momento de ciudadanos, sino un momento para que el gobierno salga y realice su función, piden a la población exija a las autoridades hagan del dominio público la información, "lo que adolecemos los reynosenes y las reynosenses es el silencio, no existe información, nos enteramos mediante redes sociales de estos lamentables sucesos y Reynosa sigue en pánico", señalo González.

Señalo, que no se trata de exhibir, sin embargo, las estadísticas no mienten, "no tengo nada más que decir las imágenes los videos, lo demuestran por si solo, lo que nos preocupa es ese doble asesinato que es el silencio, que no os informan", concluyó.

Hoy he recibido una serie de llamadas de empresas que les interesa invertir en esta localidad, y estos acontecimientos lo único que hacen, es alarmar a las nuevas inversiones en esta frontera".