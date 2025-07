Solicitan varias colonias introducción de drenaje

Introducción de drenaje pluvial en las colonias populares que carecen de ese tipo de servicio es una de las peticiones que por varios años se han solicitado para evitar inundaciones, pero que no han sido atendidas por las autoridades municipales.

No hay que olvidar que estamos en plena temporada de huracanes y que Reynosa no está exenta de sufrir los embates de un huracán o de tormentas tropicales, que generan la presencia de gran cantidad de agua, por lo que no está de más seguir insistiendo en que se realicen obras en ese sentido, que tanta falta hacen a muchas colonias de la ciudad, dicen familias de colonias como Lucio Blanco, Voluntad y Trabajo, Riberas del Bosque, Riberas de Rancho Grande y otras más que han sufrido los estragos de las inundaciones.

Elena Martínez, una ama de casa que dijo residir en la colonia Lucio Blanco, señaló que seguramente el drenaje pluvial ayudaría, y mucho, a prevenir las inundaciones.

"Son obras de gran importancia y que, sin duda alguna ,jugarían un trascendental papel en la época de grandes avenidas de lluvias. Si el municipio no puede ejecutarlas, que solicite el apoyo del gobierno estatal y federal, pero es cada vez más urgente dotar a las colonias, sobre todo a las consideradas como zonas inundables, del drenaje pluvial", finalizó.