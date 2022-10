Zozobra en Secundaria 7

"Nosotros tomamos medidas según el grado de involucramiento ya que unos participaron más que otros" Jaime Rodríguez, Director secundaria 7

De acuerdo al titular de la escuela Jaime Rodríguez Flores, todo ocurrió el pasado viernes. "Nosotros tomamos la decisión como escuela de expulsar a un estudiante y suspender de manera temporal a otros por la cuestión de un conflicto en el que se llegaron a involucrar muchos alumnos y profesores, iba a ser una pelea, afortunadamente se logró intervenir por lo que no ocurrió, pero tuvimos que tomar medidas para establecer el orden".

Durante el conflicto una estudiante resultó lesionada, ya que en el intento de riña se generó una estampida.

Al ser notificados de la expulsión y suspensión temporal, los padres de familia acudieron a pedir respuestas, al afirmar que era injusta la situación.

"Están expulsando a un estudiante que tiene promedio de 9.5, que acaba de ser designado como jefe de grupo y que solo tiene un reporte por comer en clase, todo por que el director y la subdirectora no están investigando lo que ocurrió de manera correcta, de hecho primero tomaron las medidas y luego hasta que reclamamos dijeron que revisarían", señalaron.

INCONFORMIDAD

En su inconformidad, dijeron que acudirían al Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) para colocar una queja y exponer las anomalías del caso.

"Las medidas que están tomando no son las correctas, nosotros vamos a poner una queja correspondiente porque esto no se puede quedar así, quieren bloquear nuestras opiniones hasta de las redes pero no podrán, las autoridades van a conocer y a tomar conocimiento".

La secundaria número 7 tiene en la actualidad más de mil alumnos en los dos turnos, y el conflicto se registró durante el matutino donde hay mayor cantidad de inscritos.

Con respecto a las quejas de los padres, el director indicó:

"La investigación concluyó este lunes y ya se habló con todos los involucrados, se les comunicó a los padres, pero hubo molesta, vamos a dejar en claro que nosotros tomamos medidas según el grado de involucramiento ya que unos participaron más que otros".

Los Padres de familia inconformes por la expulsión mostraron los documentos y pidieron intervención de autoridades.