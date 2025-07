Convierten locales en basurero clandestino

Locales abandonados se convierten en basurero e incrementan la inseguridad en Villa Esmeralda.

Lo que antes fueron locales comerciales hoy se ha transformado en un vertedero clandestino en la calle Plata de la colonia Villa Esmeralda, situación que representa un riesgo para la salud pública y un foco de inseguridad, de acuerdo con testimonios de los propios vecinos del sector.

Según relatan, durante las noches personas se refugian dentro de estos inmuebles abandonados para ocultarse y cometer asaltos a altas horas de la madrugada, lo que ha generado temor entre los residentes, que evitan transitar por la zona.

En el interior de los locales se acumula todo tipo de desechos: muebles, llantas, camas, cajas y, según denuncian, incluso restos de animales en estado de descomposición que emiten olores fétidos y contribuyen a la proliferación de plagas.

Si bien la principal problemática de esta colonia sigue siendo la deficiencia en el sistema de alcantarillado, los habitantes consideran que este tiradero de basura agrava la situación de insalubridad y hace aún más insegura la zona.

Como posibles soluciones los vecinos proponen limpiar el lugar, clausurar por completo los accesos a los locales para evitar que sigan siendo utilizados como refugio y reforzar la vigilancia, además de mejorar el alumbrado público para disuadir actividades delictivas.

Guillermo Montalvo, uno de los residentes afectados, declaró: "Yo he pensado en hacer mi entrada hacia ese lado de la calle, ya que por el punto de acceso a mi domicilio se imposibilita salir, algunas veces, por las fugas de agua, pero me da inseguridad el que se vea hacia mi domicilio y por eso no lo he podido hacer".