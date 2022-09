Le niegan inscripción por no pagar ´cuota´

Aún más, el director del plantel educativo solicitó el pago de 600 pesos por concepto de "renta" del mesabanco que Mara ocuparía, pero nada fue posible, pues no cuentan con recursos económicos; su padre no trabaja.

Hace un año su madre la abandonó a su suerte y quedó bajo el cuidado de su padre en una vivienda que se encuentra en deplorables condiciones físicas.

Mara tenía la ilusión de asistir a la escuela, sólo vio de lejos a los otros niños que ingresaron a las aulas, menos ella, por no tener dinero para pagar por su derecho a recibir educación que, aunque la Ley garantiza su acceso libre y sin condiciones, aquí sin dinero no está disponible para todos.

De pie en el bordo de la puerta de acceso a su vivienda, Pedro el padre, confiesa no tener empleo y no tiene con quién dejar a su hija; dirige su mirada al interior de la casa, en donde la ausencia de mobiliario y comodidades permite el paso franco de la luz solar y lamenta que, por no tener dinero, su hija no pueda ir a la escuela, cuando ha sido su mayor deseo.