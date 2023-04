Saturan más al Seguro: Del Insabi pasan al IMSS

"Genera incertidumbre, ya no sabemos a donde dirigirte y en el mejor de los casos no va a cambiar, pero todo el andamiaje tiene que sufrir un cambio, hay que hacer más robustos los sistemas, no destruirlos". Valentina López Hernández, presidente de Coparmex

Valentina López Hernández, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Reynosa comentó que no es positivo que al iniciar la administración federal se modificara el Seguro Popular y se pusiera en marcha el Insabi, pero que no funcionó y se vuelve a cambiar.

"Nuevamente una modificación y no la aplaudimos porque de por sí nuestro Seguro Social al menos en nuestra región, nuestra ciudad, hemos visto que está carente de poder cubrir la necesidades que tenemos todos los que hacemos nuestras aportaciones bimestrales al seguro social, en este ejercicio tripartita, donde aporta el trabajador, la empresa y seguro social, y aun así vemos que no se cubren todas la necesidades", dijo.

MÁS PRECARIA

Y argumentó: "ahora sumar a lo que atiende el Insabi, al IMSS Bienestar, presumimos que pudiera hacer más precaria y estamos hablando de la falta que hemos observado de la cual hemos levantado la voz, que son la falta de medicamentos, de profesionales para atender a quienes que requieren un tratamiento y no hemos encontrado que se pueda abastecer al 100 por ciento las necesidades".

El Insabi duró menos de 3 años como institución reemplazando al Seguro Popular, pero el cambio constante genera que no haya un sistema de salud que es necesario para la población argumentó la dirigente empresarial.

"Es lo que estamos previendo que este cambio agobie al seguro social porque lo estamos viendo la atención al menos en nuestra ciudad, no hay una atención inmediata, que se hace mucha pérdida de tiempo cuando tienes que ir a solicitar una cita médica, sobre todo si es para especialidades y no se diga cuando tienes que surtir una receta.

Carencias

* "No se cuenta con todos los medicamentos, sabemos que el mensaje es que sí se tienen, pero la realidad es otra, que hay muchos medicamentos que a la fecha acudes y no están y hay que dar seguimiento especial a cada uno de ellos para poder cumplir con los tratamientos y en muchos casos hay que cubrirlos en particular", señaló la dirigente de Coparmex.

* "Las modificaciones no se pueden hacer de un día para otro, no se puede estar realizando cambios tan drásticos sobre todo en aquellos que tienen un alcance con la ciudadania, tienen que estar bien estructurada la propuesta, lo que vimos que provoca que este Insabi tenga que cambiar al IMSS Bienestar, es precisamente eso que desde su inicio no tenía estructura, formación y las consecuencias aquí están", recalcó.