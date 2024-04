Tocan a capacitadores situaciones de riesgo

"Los CAE saben cómo actuar en esas circunstancias; desafortunadamente, sí ya tenemos a una supervisora que fue mordida por un perro, pero es parte del riesgo que hay en campo". César Alcántara Ávila vocal ejecutivo del INE 02

El Mañana / Staff.- Los Capacitadores Asistentes Electorales del Instituto Nacional Electoral en Reynosa han enfrentado las mordeduras de perros, además de las situaciones de riesgo, pero aun así avanzan en los recorridos para buscar a los ciudadanos que serán los funcionarios de casillas.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE 02 comentó que, afortunadamente, no han tenido ninguna situación qué lamentar, sólo reportes sobre perros -que es lo más común- que los corretean.

"Los CAE saben cómo actuar en esas circunstancias; desafortunadamente ya tenemos a una supervisora que fue mordida por un perro, pero es parte del riesgo que hay en campo, y la verdad, es que es increíble que en este distrito electoral ése sea el mayor riesgo que ha enfrentado alguno de nuestros compañeros en campo", dijo.

No obstante las situaciones de riesgo, en los lugares en donde ocurren estos eventos simplemente se retiran y dejan que la situación pase para volver a continuar sus trabajos, y en aquellas colonias en donde por cuestiones de inseguridad es un poquito difícil trabajar, lo que hacen es ir en grupos debidamente identificados con los vehículos del Instituto Nacional Electoral.

"Dando aviso correspondiente a las autoridades para que la gente vea que nosotros estamos haciendo un trabajo institucional y que nuestras actividades tienen que ver con el proceso electoral", recalcó.

El funcionario del INE 02 explicó que se tiene un buen avance de personas que han dicho que sí a ser funcionarios de casillas, incluso ya terminaron la primera etapa de capacitación.

"Estamos logrando convencer y capacitar, vamos a integrar la mesa directiva de casilla designando los puestos que van a ocupar cada una de estas personas; a diferencia de otros procesos electorales hemos detectado que hay un porcentaje más elevado de personas que nos están apoyando, eso lo quiero reconocer y quiero agradecer a la ciudadanía que ha recibido al CAE y que nos ha dicho que va a participar", expresó.





SIN SANCIONES

Con respecto a 2021 se tiene un porcentaje de funcionarios capacitados más alto, por lo que prácticamente tienen asegurada la integración de las mesas directivas de casilla para el próximo 2 de junio.

Recalcó que es una obligación de los ciudadanos ejercer esta parte de ser funcionario de mesa directiva de casilla, pero no hay ninguna sanción, como pudiera existir en otros países, donde al ciudadano que no va a votar se le impone una multa.

"El Congreso de La Unión determinó que no es necesaria una sanción o una pena de esta naturaleza; es preferible, a mi modo de ver, también generar mayor educación cívica y trabajar en la cultura de la participación ciudadana en vez de generar multas, porque considero que la participación en ese sentido es más sincera y es más auténtica", dijo.

Y argumentó: "Afortunadamente mucha de la ciudadanía está participando con nosotros, no nada más en este instituto, también en todo el país; no hay necesidad de llegar a esas instancias, pero efectivamente cuando alguien nos dice que no, tratamos de convencerla, porque somos bastante necios en ese aspecto", finalizó diciendo el funcionario.