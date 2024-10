Piden al Infonavit aplicar rehabilitación de viviendas en Reynosa

El Mañana/Staff.- Las viviendas abandonadas que hay en diversos sectores de la ciudad siguen siendo un tema crítico debido a la falta de acceso a los programas de rehabilitación y regularización de Infonavit.

Carlos Humberto Gámez Cantú, miembro de la comisión consultiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores señaló que, a pesar de los anuncios a nivel central, los programas no han aterrizado en la región y, además, criticó la falta de visitas a los deudores por parte de los despachos encargados de la cobranza, lo que agrava la situación de abandono y juicios.

Gámez Cantú subraya que el porcentaje que Infonavit ofrece para la rehabilitación de viviendas no resulta atractivo para los interesados en reparar estas propiedades, sin embargo, asegura que el problema principal no radica en el porcentaje, sino en la falta de implementación de los programas que se han anunciado a nivel nacional.

"Sí hay gente que quiere arreglar su situación, hay programas muy interesantes de descuentos, pero no les llegan; hemos insistido mucho también sobre eso" Carlos Humberto Gámez Cantú Miembro del Consejo Consultivo del INFONAVIT

"Lo que pasa es que no es atractivo para el que la rehabilita el porcentaje que está otorgándoles Infonavit, pero principalmente, no es el problema.Nosotros, en la comisión, con su tema, estamos insistiendo para que faciliten mayormente que la gente que está atrasada con sus pagos pueda arreglar; han anunciado mucho a nivel central, de la dirección de Programas, pero no han aterrizado aquí. Sí hay gente que quiere arreglar su situación, hay programas muy interesantes de descuentos, pero no les llegan. Hemos insistido mucho, también, sobre eso, todo está centralizado, no tiene facultades de nada, ni para comprar un lápiz", dijo.

El integrante de la comisión también mencionó que existen programas con descuentos interesantes, pero lamentablemente éstos no llegan a las personas que los necesitan.

Gámez Cantú hizo un llamado a los derechohabientes a que se acerquen a las oficinas del Infonavit, a los miembros de la comisión consultiva o a los organismos representantes, como la Cámara de Comercio, Coparmex y Canacintra.

"El llamado que le hacemos es, primero, al derechohabiente, que se acerque, ya sea en las oficinas o con nosotros con los miembros de la comisión, representación del gobierno de los trabajadores, principalmente de los sindicatos y de la iniciativa privada, la Coparmex, está Canacintra representado, que se acerquen con cualquiera de los organismos o de los miembros de la comisión consultiva y nosotros tratamos de apoyarlos", recalcó.

Reiteró que los interesados pueden buscar apoyo en cualquiera de estos organismos para recibir asesoría y ayuda en la regularización de su situación con el fin de reducir el número de viviendas abandonadas y facilitar su rehabilitación.

Señaló que no sólo hay casas de Infonavit abandonadas, si no de Fovissste o de inmobiliarias particulares.