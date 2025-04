Hará el Infonavit efectivo seguro de daños por siniestro en Reynosa

El Mañana / Staff.- Tras las lluvias recientes que afectaron a diversas colonias de Reynosa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores invitó a los derechohabientes con viviendas dañadas a hacer uso del Seguro de Daños por Siniestro, un beneficio que forma parte del crédito hipotecario y que permite solicitar apoyo para reparar los inmuebles afectados.

Este seguro puede activarse siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos: el primero es contar con un crédito hipotecario vigente, es decir, que la deuda no esté liquidada; además, el derechohabiente debe estar al corriente con sus pagos, no tener pendiente una reparación por un siniestro anterior y no haber transcurrido más de dos años desde que ocurrió el daño.

La atención se brinda en las oficinas del Infonavit ubicada en calle Guadalajara y Occidental de la colonia Rodríguez, el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Para iniciar el trámite es necesario presentar el número de crédito y una identificación oficial.

Este seguro se ofrece a los trabajadores ante fenómenos naturales que afecten la vivienda y que se requiera de realizar reparaciones para recuperar la funcionalidad y seguridad.

El seguro aplica si la casa sufre alguna afectación generada por una situación súbita e imprevista, conocida como siniestro, entre las que están: desastre natural con desplazamiento de terreno, deslave, incendio, inundación, granizada, nevada, huracán, ciclón, terremoto, tornados o erupción volcánica.

O, en su caso: accidente con incendio doméstico, caída de árbol, caída de objetos desde un avión o explosión, así como otro tipo de imprevistos, incluidos en la póliza del seguro de daños Infonavit.

En caso de que la persona no esté al día en sus pagos, primero deben poner el crédito hipotecario al corriente, o bien, si las características del crédito lo permiten, firmar un convenio de regularización de pagos en el área de cartera de las oficinas del Infonavit.