Advierte estafas Fondo Tamaulipas y el Infonavit

Como parte de una estrategia para prevenir fraudes y actos de corrupción, el Fondo Tamaulipas emitió un llamado a la ciudadanía para evitar realizar trámites a través de terceras personas o intermediarios, y aclaró que todos sus servicios son gratuitos y sin comisiones.

Fondo Tamaulipas es un organismo estatal que otorga microcréditos y financiamientos para emprendedores y pequeños negocios en la entidad. A través de sus canales oficiales la institución recalcó que no se recibe dinero en efectivo, no se cobra por la apertura de cuentas y no se trabaja con gestores externos.

Además, proporcionaron el número (834) 172 6000 para reportar cualquier abuso, intento de estafa o anomalía durante el proceso de solicitud de los apoyos financieros que otorgan. La dependencia busca, con esto, frenar la creciente cantidad de casos en que ciudadanos son engañados por falsos gestores que prometen acelerar los trámites a cambio de dinero.

Esta advertencia se da en un contexto donde otros organismos han detectado situaciones similares. Hace cinco días, el Infonavit también emitió un comunicado para alertar a sus derechohabientes sobre los llamados "coyotes" o falsos asesores que ofrecen gestionar créditos o liberar fondos de la subcuenta de vivienda a cambio de comisiones.

A través de su plataforma, Infonavit Fácil, el instituto advirtió: "Si una persona te ofrece su ayuda para que puedas sacar un crédito Infonavit, retirar el saldo de tu Subcuenta de Vivienda, acceder al Seguro por Desempleo o cualquier otra solución de pago a cambio de una comisión, lo más probable es que estés frente a un ´coyote´ o falso gestor y no debes confiar en sus promesas".

Ambas instituciones recomiendan acudir únicamente a los canales oficiales y, en caso de duda, comunicarse directamente con las dependencias para recibir orientación segura y gratuita.